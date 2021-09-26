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MEB'e yardımcı kaynak tepkisi: Şartlar eşit değil

Milli Eğitim Bakanlığının 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdiği yazıda, velilere yardımcı kaynak kitap aldırılmaması yönündeki talimatına hem veliler hem de öğretmenler tepki gösterildi. Veliler aynı sınava girilmesine rağmen şartların eşit olmadığına dikkat çektiler.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Eylül 2021 00:04
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MEB'e yardımcı kaynak tepkisi: Şartlar eşit değil

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 81 il milli eğitim müdürlüğüne 'Kullanılabilecek Eğitsel Materyaller' konulu resmi yazı gönderdi.

Resmi yazıda "Bakanlığımızca öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitapları ve ek listede yer alan yardımcı kaynakların dışındaki diğer materyallerin; okullarda/kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir." denildi.

Ancak hem veliler hem de eğitimciler bu yazıya tepki gösterdi. İşte memurlar.net'in sosyal medya hesaplarındaki paylaşımına gelen tepkiler:

LGS DİYE BİR SINAV VAR, KOCE DERS KİTABINDA 3-5 SORU VAR

Harun K.
MEB ders kitabından başka bir kitap vermiyor. Nereden uyduruyorsunuz bunları. Lgs diye bir sınav var ama koca ders kitabında sadece ünite sonlarında üç beş soru var. Bu şekilde mi öğrencilerin sınava hazırlanmasını bekliyor MEB.

Sezer T.
MEB okullara yazı yazacağına ders kitaplarını doğru dürüst yazsın.

YASAK OLDUĞUNU OKUL YÖNETİMİ DE BİLİYOR

Gökmen Aslan
2. Sınıf öğrencisi için 170 TL lik kitap istendi. Aldik. Yasak olduğunu okul yönetimi de biliyor o yüzden okul dışında parkta kırtasiyeci bekliyor. Veliler de ordan kitapları temin ediyor.

Ferhat Ö.
Madem öyle o zaman sadece ders kitaplarından eğitim alan yavrularımızla özel okullarda onlarca farklı kaynağı görebilen, her tür soru çeşidine alışmış çocuklar liseye girişte ve üniversite sınavında aynı sorularla karşı karşıya bırakılmasın. Ayrıca bakanlık da sınavlarda sözel mantık sorusu sormasın. Tıpkı 4.sinif Türkçe kitabındaki son etkinlikler gibi sınava giren her öğrenci soldaki yazıyı en güzel yazısıyla sağ tarafa yazsın. Yazısı güzel olanı lise ve üniversiteye alalım.

ALDIĞIMIZ KİTAPLARA DEĞİL, YANGIN SÖNDÜKTEN SONRA GELEN İTFAİYEYE YANIYORUZ

Adnan Ç.
Ohoooo atı alan Üsküdar'ı geçti maalesef. Okul açılalı 20 gün oldu. Aldığımız kitaplara yanmıyoruz da, yangın söndükten sonra gelen itfaiyeye şaşırıyoruz. Yetmiyorsa ; öğretmen kullanmıyorsa, vermesinler. Öğretmenlere nasıl hazırlık harcı veriliyorsa, çocukların da hesaplarına o kitapların bedeli kadar para yatırsınlar. En azından biliriz ki ,devletimiz kitap vermiyor, ücretini takdim ediyor...2-3 kitabın ücretini ödemiş olurlar diye düşünüyorum.

MEVCUT SİSTEMDE SORU ÇÖZMEDEN ÜNİVERSİTEDE İYİ BİR BÖLÜME YERLEŞMEK MÜMKÜN DEĞİL

Volkan V.
Bu yazılara güvenerek gaza gelip öğretmene sallayan velilere duyuru. Olan sizin çocuğunuza olacak. Mevcut sistemde soru çözmeden üniversitede iyi bir bölüme yerleşmek imkansız. Siz bakmayın tepedekilere. Onlar çocuklarını binlerce lira verip özel okula, özel üniversiteye yollar.

EDEBİYAT KİTAPLARINDA OKUMA METNİNDEN BAŞKA BİR ŞEY YOK

KAPAT [X]

Yakup K.
Edebiyat kitaplarında okuma metinden başka konu yok, yazık bu eğitim sistemine..

KEŞKE MEB KİTAPLARI DOLU DOLU OLSA DA KAYNAK KİTAP İSTENMESE

Adem U.
Keşke dağıtılan kitaplar içerik olarak dolu dolu olsa da öğretmenler yardımcı kaynak istemese.

Ali S.
Bilinçli veli bu yazı için ne diyeceğini biliyor...

5. SINIF İNGİLİZCE KİTABI 250 TL

İlhan E.
Milli eğitim bakanlığı kitap dağıtıyor öğretmenler tekrar kırtasiyeden kitap istiyor, neymiş yeterli değilmiş yeterli değil ise bu kitapları onaylayan kurum niçin onay veriyor. beşinci sınıf İngilizce kitabı 250 lira diğerleri ni saymıyorum bile okullar öğretmenler tek bir kırtasiye ile anlaşmışlar başka yerden de alamıyor sun. Bu ne biçim bir eğitim sistemi

Bilal M. K.
4 sınıf öğrencisi İngilizce kitabı bonny English 45 TL + eğitim seti 150 TL + 1 top A4 kağıt , 3 paket ıslak mendil , kağıt havlu, stick yapıştırıcı, 2 şer tane siyah kırmızı ve mavi tahta kalemi ( bunlar 80 TL)
İlk defa bu yıl velilerin birçoğunda alacak gücümüz yok öğretmenim lafını duydum..

ÜCRETSİZ KİTAPLARIN YERİNİ YARDIMCI KİTAPLAR ALDI

Celalettin Ö.
MEB in bu yazısına rağmen kırtasiye önlerinde yardımcı kitap kuyruğu varsa, ki var bizzat şahit oldum, yazı olmasa veliler demek yardımcı kitabı basan matbaa nın önünde kuyruğa girecekler. Devletin ücretsiz dağıttığı kitapın yerini yardımcı kitaplar aldı maalesef.

NE ZAAN MEB LGS VE YKS'DE ÇIKAN SORU TİPLERİ İÇİN KİTAP DAĞITIR O ZAMAN KİTAP ALINMAZ

Emine Y.
Ne zaman MEB içinde lgs ve yks de çıkan soru tipleri olan kitaplar dağıtır. Konularını da ona göre anlatır. O zaman yardımcı kitap alınmaz.Bir şeyleri miş gibi yapınca olmuyor.. İçeriği bomboş kitaplarla bu sınavlara girilmez. Çoğu özel okul MEB kitaplarının kapağını bile açmıyor. Kağıt israfına yazık .

Sezgin G.
Her ders için en az 50 tl değerinde kitap alıyoruz yıllardan beri bu yetkililerin çocukları okula gitmiyor mu.

Bayram S.
Allah rızası için buna dur denilsin canımız çıktı çocuklara karşı boynumuz bükük kaldı alamıyoruz, çocukların psikolojik olarak bozuldu, baskı okuldan perişan kaldık. anlaşıyorlar sonra alın diyor vicdan merhamet eden yok

Emre D.
1-meb.lığı bu göstermelik hareketle işi çözmediği gibi, yine kendinden beklenilen hareketi yapmış açık kapı bırakmış yazısı cek caklı net değil, ayrıca kitapları da son derece yetersiz, yani içi boş.
2-yardımcı kitap aldıran okul ve öğretmenlerde bu kitapları aldırıyor ama, sene sonu tertemiz bi şekilde çöpe attırıyor, yani kesinlikle gereken ilgiyi göstermiyorlar, onlarda laf olsun torba dolsunlardalar, yani kendi iş yüklerini hafifletiyorlar güya.
3-eğitimde topu yukarısı aşağıya aşağısı da veliye atıyo, ortada sonuç ve çözüm yok, buda zaten eğitimde ulaşılan hedefte belli, kalitesiz liyakatsiz bilgisiz bi toplum yetişiyor, sonuç ortada, yapılan netler ortada. OLMASANIZDA OLUR. OLDUĞUNUZ İÇİN BİZDE MECBUR OLUYOZ.????

Müslüm K.
İki çocuk var. Toplamda 440 liralık kitap istendi. Mecburi olmadığı söylendi . Şahsen öğretmenlere hak veriyorum. Ders kitapları hakikaten yetersiz

MEB KENDİSİ SORU BANKASI DAĞITSIN

Abha U.
O vakit ders kitaplarını LGS YKS'ye uygun hazırlatın. MEB kendisi soru bankası dağıtsın. Matematik sorularıyla matematikten nefret ettirmesin.

Şaban T.
Bu okul müdürleri öğretmenleri beden madem okullarda dağıtılan ders kitapları işe yaramıyor neden sesleri çıkmıyor, bu millete halka yeniden kitaplar aldırıyorsunuz, kitaplar bi işe yaramıyor ise bunu milletime bildirin müdürler öğretmenler parası olan var olmayan var

Hakan Ö.
Tam 450 TL lik ek kitap aldırdılar her sene böyle şimdimi akıllarına gelmiş MEB in.
Yetersiz geliyormuş o zaman devlet neden dağıtıyor bu kitapları. MEB efendi kitapları bu öğretmenler size bağlı değil mi Yoksa

Mehmet R. C.
Öğretmenimiz tavsiye ederse alırım, öğretmenimiz bu işin uzmanı.
Kaynak kitaplar olmadan , test kitapları olmadan LGS,TYT,AYT, KPSS olmaz...

Lütfi A. S.
Geç kaldınız maalesef

Dilek B. K.
5 yaş anaokulunda kızım 450 TL civarı yardımcı kitap istendi şaştım kaldım??

#meb# yardımcı kaynak

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