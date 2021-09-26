26 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
26 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
1-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle ikili görüşmelerde bulunmak ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu'na katılmak üzere Nur-Sultan ve Türkistan şehirlerini kapsayan bir ziyaret için Kazakistan'a gidecek, Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek.
(İstanbul/10.00/Nur-Sultan)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fütürizm Çalıştayı ve Baysan Süt İşletme Fabrikası Temel Atma Töreni ile Oyun Girişimciliği Merkezi açılışına katılacak. Kılıçdaroğlu, EXPO 2021 Hatay Lansmanı programına iştirak edecek.
(İzmir/10.00-16.00/Hatay/19.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, gün boyu devam edecek etkinliklerin ardından sona eriyor.
(İstanbul)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Almanya'da genel seçimler yapılacak.
(Berlin)
2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Süper Lig'in 7. haftasına GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor, Galatasaray-Göztepe, Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(Giresun/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Hatay/16.00)
2- TFF 1. Lig'in 7. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu, İstanbulspor-Balıkesirspor, Menemenspor-Eyüpspor ve Bursaspor-MKE Ankaragücü maçları yapılacak.
(Balıkesir/13.30/İstanbul/İzmir/16.00/Bursa/19.00)
3- TFF 2. Lig gruplarında 4. hafta maçları tamamlanacak.
4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu ilk haftası Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray NEF, Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko ve Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/18.00/20.15/İzmir/15.30)
5- Voleybolda 2021 Erkekler Balkan Kupası'ndaki ilk maçında Halkbank, Sırbistan'ın OK Radnicki Kragujevic takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Ankara/17.30)
6- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 3. hafta maçlarının 5'i oynanacak.
7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Rusya Grand Prix'si yapılacak.
(Soçi/15.00)