26 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları

1-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle ikili görüşmelerde bulunmak ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu'na katılmak üzere Nur-Sultan ve Türkistan şehirlerini kapsayan bir ziyaret için Kazakistan'a gidecek, Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00/Nur-Sultan)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fütürizm Çalıştayı ve Baysan Süt İşletme Fabrikası Temel Atma Töreni ile Oyun Girişimciliği Merkezi açılışına katılacak. Kılıçdaroğlu, EXPO 2021 Hatay Lansmanı programına iştirak edecek.

(İzmir/10.00-16.00/Hatay/19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, gün boyu devam edecek etkinliklerin ardından sona eriyor.

(İstanbul)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya'da genel seçimler yapılacak.

(Berlin)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 7. haftasına GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor, Galatasaray-Göztepe, Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Giresun/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Hatay/16.00)

2- TFF 1. Lig'in 7. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu, İstanbulspor-Balıkesirspor, Menemenspor-Eyüpspor ve Bursaspor-MKE Ankaragücü maçları yapılacak.

(Balıkesir/13.30/İstanbul/İzmir/16.00/Bursa/19.00)

3- TFF 2. Lig gruplarında 4. hafta maçları tamamlanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu ilk haftası Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray NEF, Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko ve Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/18.00/20.15/İzmir/15.30)

5- Voleybolda 2021 Erkekler Balkan Kupası'ndaki ilk maçında Halkbank, Sırbistan'ın OK Radnicki Kragujevic takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 3. hafta maçlarının 5'i oynanacak.

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Rusya Grand Prix'si yapılacak.

(Soçi/15.00)