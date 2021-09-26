Korona cezasına TBMM tavsiyesi: Hakkını yargıda ara

Koronavirüsle mücadelede aşı oranını yükseltme mücadelesi verilirken, ilginç bir karantina cezası tartışması TBMM'ye kadar uzandı. Kocaeli'nde yaşayan engelli F.U. adlı vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, kendisine haksız yere salgın tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandığını, bu cezayı ödeyemeyeceğini ve sorumlular hakkında gereğinin yapılmasını istedi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; olay özetle şöyle gelişti:

609 TL'lik engelli maaşı ve sosyal yardımlarla yaşayan F.U. kalp rahatsızlığı endişesiyle hastaneye gitti. Şikayetine bağlı tetkiklerle beraber kendisine Kovid-19 testi de yapıldı. F.U., evine döndüğünde yeğeninin kayıp olduğunu öğrenince kayıp başvurusu yapmak için gece yarısı karakola gitti. F.U. ve yakınlarından kimlik bilgileri istendi ve GBT işlemleri yapıldı. Ardından görevli polisler, F.U.'ya Kovid-19 testi verdiği için karantinada olması gerektiğini, Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüleceğini bildirdi. F.U. kendisine test sonucu çıkana kadar karantinada kalması gerektiği yönünde bir uyarı yapılmadığını söyledi, ancak sonuç değişmedi. Ertesi gün Gebze'de bir yurtta zorunlu karantinaya alınan F.U'nun test sonucu "negatif" olarak geldi. Karantinadan çıkan F.U., bir süre sonra e-devlet kayıtlarını incelerken hakkındaki idari para cezasını ödemediğinden 3 bin 150 TL vergi borcu olduğunu fark etti.

TBMM'ye başvurdu

Cezanın iptali için yaptığı başvurulardan sonuç alamayan F.U., son çare TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurdu. Dilekçe Komisyonu ise, F.U.'ya, idari para cezası ve yaptırıma karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulabildiğini, bu sürenin geçirilmesi halinde idari yaptırımın kesinleşeceğini bildirdi.

Mücbir sebep olması halinde ise, bu sebebin varlığı ortadan kalktıktan sonra en geç yedi gün içinde karara karşı başvuru yapılabileceğini anımsatan komisyon, bu girişimin kararın kesinleşmesini engelleyemeyeceğini ancak mahkemenin işlemi yerine getirmeyi durdurabileceğini kaydetti. Sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile bu işlemin başlatılabileceğini belirten Komisyon, "inceleme sonucunda başvurunun, yargı mercilerinin görev alanına girdiği anlaşılmıştır" diyerek, F.U.'ya mahkemeyi adres gösterdi.