Aile arabuluculuğu modeli yine masada

Boşanma davaları öncesinde uygulanacak bir aile arabulucuğu sistemini içeren çalışmayı yeniden gündemine alan AK Parti, bir çalıştaylar dizisi başlatacak. Parti sürecin sonunda aile içi şiddet ve ailede çatışma çözümü gibi başlıklarda yeni politikalar üretmeyi hedefliyor. Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; AK Parti kaynakları, "aile içi şiddet" iddiasını içermemesi kaydıyla tüm aile uyuşmazlıklarının sulh dışında arabuluculuk yoluyla da çözümlenmesinin mümkün olduğunu belirtirken, Aile Mahkemeleri Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nun da buna uygun olduğunu söyledi.

Kaynaklar, arabuluculuk kurumlarının amacının eşlerin barışıp evliliğini yeniden sürdürmesini değil, boşanmaların çatışmasız bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Aile içinde şiddetin büyük bölümü boşanma aşamasında gerçekleşiyor. Nafaka, velayet ve mal paylaşımı sürecinin iyi yönetilememesi şiddeti körüklüyor. Pek çok ülkede boşanma arabuluculuğu uygulanıyor. Avrupa'da 'aile arabulucuğu' deyince hakim, 'Bu üç konuda anlaşın, ben sizi boşayayım' diyor. Biz de bu süreci sağlıklı yönetmek istiyoruz. O nedenle bu sistemi Türkiye'de de uygulamamız lazım."