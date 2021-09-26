Yeni nesil çiftçi! Sosyal medya mutlu etmedi, baba mesleğine geri döndü

TBMM 1 Ekim'de kapılarını açıyor

TBMM 1 Ekim'de kapılarını açıyor
TEKNOFEST'e damga vurdu! Bayraktar istedi, Bakan Koca reddetti

TEKNOFEST'e damga vurdu! Bayraktar istedi, Bakan Koca reddetti
Zincir marketlerde gramaj oyunu

Zincir marketlerde gramaj oyunu
Doktor canına kıydı, mahkeme 'hata yok' dedi

Doktor canına kıydı, mahkeme 'hata yok' dedi
İcrayla çocuk görme devri artık bitiyor

İcrayla çocuk görme devri artık bitiyor

Tarladan 4,5 TL'ye çıkan domatesin zam yolculuğu

Tarladan 4,5 TL'ye çıkan domatesin zam yolculuğu
Korona cezasına TBMM tavsiyesi: Hakkını yargıda ara

Korona cezasına TBMM tavsiyesi: Hakkını yargıda ara
Ak Partili vekiller rapor hazırladı: Vatandaşın gündemi hayat pahalılığı

Ak Partili vekiller rapor hazırladı: Vatandaşın gündemi hayat pahalılığı
Kamu yönetiminde şahsiyet ve şahsiyetli duruşun bedeli

Kamu yönetiminde şahsiyet ve şahsiyetli duruşun bedeli
MEB'e yardımcı kaynak tepkisi: Şartlar eşit değil

MEB'e yardımcı kaynak tepkisi: Şartlar eşit değil

Tevfik Göksu: İBB'de 44 bin 995 kişi işe alındı

Tevfik Göksu: İBB'de 44 bin 995 kişi işe alındı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Meclis'te yemin edecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Meclis'te yemin edecek
İLKSAN'da, il delege sonuçları belli oldu

İLKSAN'da, il delege sonuçları belli oldu
Vatandaşa beddua eden 2 din görevlisi açığa alındı

Vatandaşa beddua eden 2 din görevlisi açığa alındı
SGK İstanbul İl Müdürlüğünde rüşvet skandalı!

SGK İstanbul İl Müdürlüğünde rüşvet skandalı!

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
İnsan kaçakçılığı yapan sağlık çalışanı tutuklandı

İnsan kaçakçılığı yapan sağlık çalışanı tutuklandı
Doktor çiftin takı tartışmasında kan aktı: 4 yaralı

Doktor çiftin takı tartışmasında kan aktı: 4 yaralı
12 yaşındaki öğrenciyi darp eden kadın görevli tutuklandı

12 yaşındaki öğrenciyi darp eden kadın görevli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'öğrenci yurdu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'öğrenci yurdu' tepkisi

Türkiye, uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada

Türkiye, uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada
Ev sahiplerinden, 'ya yüzde 60 arttır, ya da evden çık' baskısı

Ev sahiplerinden, 'ya yüzde 60 arttır, ya da evden çık' baskısı
TURKOVAC aşısı faz-3 çalışmaları için gönüllülere çağrı

TURKOVAC aşısı faz-3 çalışmaları için gönüllülere çağrı
MEB'den 81 ile 'ders kitabı' yazısı

MEB'den 81 ile 'ders kitabı' yazısı
Şamil Tayyar kabinede hangi bakanı hedef aldı?

Şamil Tayyar kabinede hangi bakanı hedef aldı?

Acil yolunda hız yapan doktora kesilen radar cezasını mahkeme iptal etti

Acil yolunda hız yapan doktora kesilen radar cezasını mahkeme iptal etti
Güvenlik soruşturması olumsuz olan tabipler 450 güne takıldı

Güvenlik soruşturması olumsuz olan tabipler 450 güne takıldı
Sabah Gazetesi yazarı... Dostum İmamoğlu selamı sabahı kesti

Sabah Gazetesi yazarı... Dostum İmamoğlu selamı sabahı kesti
Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı

Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı
Milyonluk rüşvet operasyonu: Milli Emlak memurları kovuldu

Milyonluk rüşvet operasyonu: Milli Emlak memurları kovuldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yeni nesil çiftçi! Sosyal medya mutlu etmedi, baba mesleğine geri döndü

Selin Taylan Ankara üniversiteden mezun olduktan sonra sosyal medya uzmanı olarak çalışmaya başladı. Ancak mutlu değildi. Taylan, bir süt çiftliği kurmaya karar verdi. Banka kredisiyle 8 tane inek alan Taylan, Ankara'da kurduğu çiftlikte süt, tavuk, yumurta ve mantar satarak kendine yeni ve farklı bir yol çizdi.

Kaynak : Hürriyet
Eklenme : 26 Eylül 2021 08:18
Yazdır
Yeni nesil çiftçi! Sosyal medya mutlu etmedi, baba mesleğine geri döndü

Üniversitede halka ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun olduktan sonra sosyal medya uzmanı olarak profesyonel hayata adım attı, Selin Taylan. Ancak yaptığı işten mutlu değildi. Sonunda kararı verdi ve baba mesleği olan çiftçiliğe adım attı. Şu an 8 inek ve 7 buzağı sahibi olan 24 yaşındaki Selin Taylan, hayvancılıkla uğraşmaya başlayınca eski mesleğini tamamen bırakmadı. Hatta geçmişte sosyal medya uzmanı olarak çalışmış olması ona yeni işinde de katkı sağladı. Sosyal medya hesaplarında ineklerinin, ahırının, ürünlerinin fotoğraflarıyla videolarını düzenli olarak paylaşıyor ve 'yeni nesil Çiftçi' profiliyle geniş bir müşteri ağına ulaşıyor..

Ankara İncek'te şehir merkezine çok da uzak olmayan, plazaların ve iş merkezlerinin yakınında aslında üniversite ve geçmişteki iş hayatının çok yakınında, dededen kalma bir ahırda kendi doğal yaşamını kurdu Taylan. Hürriyet'ten Seda Nur Başpınar'ın haberine göre; 24 yaşındaki 'yeni nesil çifti' Selin Taylan'ın hikayesi...

'DÜKKAN İSTEDİM ÇİFTLİĞİM OLDU'

MUTLU değildim, hep farklı bir iş yapmak istiyordum. Bir gün babamla konuşurken süt ürünleri satabileceğim bir dükkan açmak istediğimi söyledim. Babam da 'O zaman işe temelden başla' diyerek beni motive etti. Birikmiş bir sermayem yoktu, kredi çektim ve 8 tane inek aldım. Burada, şehrin hemen yanı başında dedemin evinde 70'li yıllardan kalma bir ahır vardı. Biraz bakımla burayı yeniden yaşar hale getirdim. Başlangıçta sadece süt satıyordum, sonra yoğurt, tavuk, yumurta, mantar derken ürün yelpazemi genişlettim. Tavuk, yumurta ve mantarı şimdilik başka üreticilerden alıyorum., İleride çiftliğimi istediğim gibi büyütebilirsem hepsini kendim yetiştirmek istiyorum.

'İKİ MESLEĞİ BİRLEŞTİRDİM'

BİR fikir üretmek tarif edemeyeceğim kadar güzel bir şey, bir reklam filmi ya da içerik fikri bulduğunda insana günün sonunda inanılmaz mutluluk veriyor. Ama iş yaşamında her gün birbirini tekrarlamıyor maalesef. Benim kısa süren deneyimime göre iş yaşamında başkalarına bağımlı olmak da var bazen akıntıya kürek çekmek de hayal kırıklıkları da. Kısacası sosyal medya uzmanlığı yaparken yastığa başımı koyduğumda mutsuz oluyordum. Böyle olunca 'Hayat böyle geçmeyecek' dedim ve bir yerden başlayıp kendi işimi yapmaya karar verdim. Bunu yaparken de şu an yaptığım meslekle geçmişte yaptığım mesleği bir yerde birleştirmem gerektiğini düşündüm. Sonuçta ben iletişim fakültesinde 4 yıl eğitim aldım, üzerine bir iş deneyimim oldu. Ben de hayvanlarımı alıp çiftliğimi çalışır hale getirdikten sonra kendi tanıtımımı yapmak için sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdim. Böylece takipçi sayım ve doğal olarak müşterim artmış oldu. Ayrıca yaptığım paylaşımlar sayesinde müşterilerimin tükettiği ürünle ilgili farkındalığı yüksek oluyor. Şehir dışından ürün alan müşteriler bile sütün nereden gelmiş olduğunu görüyor, hatta süt veren ineği tanıyor.

'MESLEĞİN İNCELİKLERİNİ BABAMDAN ÖĞRENDİM'

BEN her ne kadar hayvan sevgisiyle dolu bir insan olsam da hayatım boyunca büyükbaş hayvana yaklaşmış bir insan değildim. 'Hem kendi işim olacak hem de severek yapacağım' düşüncesi beni motive etti ve ailemin desteği de cesaret verdi. Dedem ve babam geçmişte bu işle uğraşmışlar. Babam mesleğin inceliklerini bildiği için sağ olsun bana da öğretti. Bana sosyal medya üzerinden çok tavsiye soran oluyor, bence eğer çiftçilik, hayvancılık işine girişmek istiyorsanız ya yakın çevrenizde bu işi bilen biri olsun ya da mutlak eğitimini alarak başlayın. Parayla alınamayacak çok bilgi var, çalıştıkça öğreniliyor. İlk 3 ay hiç ahırdan çıkmadım diyebilirim. Başlangıçta yanına yaklaşamadığım 500 kiloluk hayvanlar şimdi çocuğun gibi oldu. Artık iğnelerini bile ben yapıyorum.

#selin taylan# ankara# sosyal medya# çiftçi

Bu Habere Tepkiniz

Muska yazmak disiplin suçu mudur?

Muska yazmak disiplin suçu mudur?

Danıştay 12 Dairesi, zaman zaman muska yazdığını kabullenen imam hatip olarak görev yapan davacının eylemine uygun bir disiplin cezasıyla cezalandırılması gerektiği açık olmakla birlikte, para karşılığı yaptığının açık ve net olarak ortaya konulamaması hususu da dikkate alınarak görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptal edilmesinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
'Hizmetine ihtiyaç kalmadı' denmişti, aksini ispatladı, davayı kazandı

'Hizmetine ihtiyaç kalmadı' denmişti, aksini ispatladı, davayı kazandı

Hizmet sözleşmesi yenilenmeyen personel davayı kazandı ama belediye başlatmadı
Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınav paketleri yayında

Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Evlenme ödeneği alan kız çocukları yeniden aylık talep edebilir mi?

Evlenme ödeneği alan kız çocukları yeniden aylık talep edebilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurların hak sahiplerinden kimler evlenme ödeneği alır?
Yargıda dev FETÖ temizliği: 600 hakim savcı ihraç olmayı bekliyor

Yargıda dev FETÖ temizliği: 600 hakim savcı ihraç olmayı bekliyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yargı yapılanmasına ilişkin kamuda görev yapan çok sayıda hakim ve savcı, deşifre oldu. 400'ünün soruşturması HSK Teftiş Kurulu'nda devam ederken, 600 hakim ve savcının dosyası ihraç istemiyle HSK Genel Kurulu'na geldi.
Yanlış tedavi uygulayan doktor, vasiyetini hazırlayıp canına kıydı

Yanlış tedavi uygulayan doktor, vasiyetini hazırlayıp canına kıydı

50 yaşındaki Seher Uygun'un böbrekleri, yanlış tedavi sonrası iflas etti. Ameliyatı yapan Dr. Güven Mete, yaşadığı vicdan azabına dayanamadı. Böbreğinin, Uygun'a verilmesini vasiyet edip canına kıydı
AFAD'a 1749 sözleşmeli pozisyon ihdası yapıldı

AFAD'a 1749 sözleşmeli pozisyon ihdası yapıldı

Cumhurbaşkanlığı onayıyla AFAD'a 1.749 sözleşmeli personel pozisyonu ihdası yapıldı.
Bakanlık, kamuda taşıt tasarrufu için çalışmayı başlattı

Bakanlık, kamuda taşıt tasarrufu için çalışmayı başlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bir kurumdaki ihtiyaç fazlası taşıtın başka bir kurum tarafından kullanılmasını sağlayacak çalışmayı başlattı
'Sözleşmeli ile kadrolu arkadaşlarımızın ayrımına son vereceğiz'

'Sözleşmeli ile kadrolu arkadaşlarımızın ayrımına son vereceğiz'

Bakan Gül: Sözleşmeli arkadaşlarımız da aynı masada. Sözleşmeli, kadrolu bu ayrıma son vererek bu arkadaşlarımızın da kadroya geçeceği bir adli yıl olmasını ümit ediyoruz ve bunun için de çalışacağız
Özel muayenehane açmak isteyen doktorlarla ilgili son durum

Özel muayenehane açmak isteyen doktorlarla ilgili son durum

Danıştay 10. Dairesi'nin, özel muayenehane açmak isteyen kamu personelinin açtıkları davaya ilişkin kararlarını yayımlıyoruz
Memurluktan öğretim görevliliğine geçenlere görev harcırahı ödenir mi?

Memurluktan öğretim görevliliğine geçenlere görev harcırahı ödenir mi?

Sayıştay'dan harcırah uyarısı! Memurluktan öğretim görevliliğine geçenlere ödenmez
MKE A.Ş. çok sayıda işçi almak için ilana çıktı

MKE A.Ş. çok sayıda işçi almak için ilana çıktı

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. çok sayıda işçi almak için ikana çıktı
Domuz sürüsü zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Domuz sürüsü zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Tunceli'de kara yoluna çıkan domuz sürüsünün yol açtığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular 4 ila 13 ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Çok konuşulacak Biontech aşısı açıklaması!

Çok konuşulacak Biontech aşısı açıklaması!

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, koronavirüs aşısı Biontech ile ilgili çok dikkat çeken bir açıklama yaptı. Petekkaya aşı karşıtlarının aslında aşının kendisine karşı olmadığını ancak aşının 'uygulanış biçimine' karşı olduğunu ifade etti.