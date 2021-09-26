Göbeklitepe'den daha eski: Karahantepe kapılarını dünyaya açtı

Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'den daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahantepe'yi önceki gün yerli ve yabancı basına tanıttı.

Ersoy "Göbeklitepe merkez olmak üzere Karahantepe'nin ülkemizde yer alan Neolitik Dönem yerleşimleri arasında en önemli duraklardan biri haline getirilmesi hedeflenmektedir. En az 12 noktayı kapsayacak Taş Tepeler Projesi'nde Göbeklitepe ve Karahantepe ana istasyon, Sefertepe, Taşlıtepe, Ayanlar Höyük gibi alanlarda ise ara istasyonlar planlanmıştır. Karahantepe ana istasyon noktasında ziyaretçi merkezinin 2022 yılında hizmete açılmasını planlıyoruz" dedi.

Ersoy; Göbeklitepe, Karahantepe, Gürcütepe, Sayburç, Çakmaktepe, Sefertepe ve Yeni Mahalle Höyüğü'nde kazıların devam ettiğini yakında Ayanlar, Yoğunburç, Harbetsuvan, Kurt Tepesi ve Taşlıtepe'de de kazıların başlayacağını söyledi.

HALİME GÜRBÜZ