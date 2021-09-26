Yeni hayatı için 17 yıl bekledi, 45 ameliyat geçirdi

Balıkesir'e bağlı Susurluk ilçesinde ikamet ettikleri 2002 yılında 2'nci kızları Buse'yi kucaklarına alan Kamalı çifti iki yıl sonra adeta kabusu yaşadı. Oturdukları evde elektrik kontağından çıkan yangında mahsur kalan 2 yaşındaki Buse ailenin ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarılabildi.

Evleri yanan aile Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine göç etti. Yangında vücudunun, ellerinin ve yüzünün çok büyük kısmı yanan Buse, henüz o yaşlarda minik bedeniyle başladığı zorlu tedavi yolculuğunda çok büyük bir yol kat etti.

2 YAŞINDAN BERİ 45 AMELİYAT

Akile ve İlhan Kamalı çifti, çalmadık kapı gitmedik hastane bırakmadı. Başlatılan bağış kampanyası ile Türkiye'nin bir çok yerinden Buse ve ailesine yardım yağdı. Buse, 2 yaşından bu yana tam 45 kez ameliyat oldu. Doku nakli yapılan Buse son olarak burun estetiği oldu. Yanan burnuna yenisi yapılan genç kız büyük sevinç yaşadı.

Son ameliyatını geçtiğimiz gün olan Buse'nin burnuna operasyon yapıldı. Her ameliyat ve operasyonun ardından yüzü ve vücudu biraz daha eski haline dönen Buse'nin yüzündeki mucize değişim gözlerindeki mutluluğa da yansıdı.

Baba İlhan Kamalı, aile olarak kızları Buse için canla başla çabaladıklarını ve ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini söyledi. Baba Kamalı, "Kızımızdaki değişim net bir şekilde anlaşılıyor. Her geçen gün kızımız biraz daha iyileşiyor. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun" dedi.

DOKTORLAR VE YARDIMSEVERLERE TEŞEKKÜR

İnsanlar kendisinden korktuğu için arkadaşlık kuramayan Buse ameliyatlar sonrası adeta yeniden doğdu. Özgüveni yerine gelen Buse, mutlu bir yuva hayalleri kurarken, kendisine bugünleri görmesine vesile olan hayırseverleri de unutmuyor.

Hiç tanımadığı isimlerini bile bilmediği hayırseverlere minnettar olduğunu söyleyen Buse, "Yurt dışından bile bana destek olanlar oldu. Çok minnettarım onlara. Özellikle benden şefkat elini esirgemeyen doktorlara da sonsuz teşekkürler ederim" dedi.



TUNA ÇAM