Almanya'da seçmenler sandık başında: Merkel dönemi bitiyor

Çok konuşulacak Biontech aşısı açıklaması!

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, koronavirüs aşısı Biontech ile ilgili çok dikkat çeken bir açıklama yaptı. Petekkaya aşı karşıtlarının aslında aşının kendisine karşı olmadığını ancak aşının 'uygulanış biçimine' karşı olduğunu ifade etti.