Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı'na katılanların sayısı artabilir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gündemine ilişkin Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay'a açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bu iktidarın bittiğini kendileri de biliyor. Aslında Saray'daki de biliyor. Etrafındaki beslemeler ellerindeki gücü, imkanları kaybetmemek için bu gerçeği kendisine söylemiyorlar. Hatta tam tersini söylüyorlar. Gelinen nokta, tam bir çoklu organ yetmezliğidir" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUNU YOK"

Kılıçdaroğlu, "Bizim sıklıkla vurguladığımız beş temel alandaki sorunlar giderek derinleşiyor. Demokrasi, toplumsal barış, ekonomi, eğitim, dış politika darmadağınık. Ama bunlar çözülemez değil. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. İktidarda bu yönde bir irade kalmadı. İşte yurtlar, böyle bir sorunun varlığını bile görmüyorlar" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARIN ALTERNATİFİ OLUŞMUŞTUR"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu iktidarın alternatifi oluşmuştur. Bunu Saray'daki de görüyor. Bütün amacı oluşmuş olan yeni iktidar seçeneğini ortadan kaldırmak. Devletin, devlet kurumlarının imkanlarını da bunun için kullanmaktan çekinmiyorlar.

Gerek Sayın Akşener'le gerek Milleti İttifakı'nın öteki bileşenleriyle gerekse ittifak dışındaki muhalefet partileriyle yeni iktidar hedefli, temel sorunların çözüm yöntemleriyle ilgili sürekli görüşüyoruz. Bunlar kamuoyu önünde ya da ayrıca oluyor. Hem genel başkanlar hem genel başkan yardımcıları düzeyinde.

"MİLLET İTTİFAKI'NA KATILANLARIN SAYISI ARTABİLİR"

Millet İttifakı'na katılanların sayısı artabilir. Ama mesele sayı değil. İktidar hedefli, sorunlara çözüm üretme hedefli güçlü bir anlayış. Bu oluştu. Elbette her partinin genel başkanının farklı değerlendirmeleri olacaktır. Ama hedef odaklı beraberlik sonuç alacak. Bundan en ufak bir şüphem yok. Bunu söyleme şekli değişik olabilir. Ben, 'Dostlarımızla geleceğiz' diyorum; Meral Hanım, '13. cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak' diyor."

"HDP İTTİFAK BAĞLAMINDA FARKLI SİYASET YÜRÜTÜYOR"

Öte yandan HDP'nin siyasi tutumuna da değinen CHP lideri, "HDP, ittifak bağlamında farklı bir siyaset yürütüyor. Bağımsız olarak seçime girmekten yana oldukları anlaşılıyor. Bu yöndeki düşüncelerinin ayrıntılarıyla hiç ilgilenmiyorum" dedi.