Kaymakam, Gençlik Buluşmasında saz çaldı, türkü söyledi

Mitanni Kültür Merkezinde Kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle gerçekleştirilen "Gençlik Buluşması"na gençler büyük ilgi gösterdi.

Programın açılışında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı, yaklaşık 3 hafta önce ilçede göreve başladığını belirterek, çok sıcak karşılandığını söyledi.

"Yıllardır burada yaşıyor veya buralıymış gibi hissettim." diyen Kayabaşı, tüm Nusaybinlilere şükranlarını sunduğunu belirtti.

Kayabaşı, Nusaybin'in tanıtımına yönelik çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, "Hızlı bir şekilde gençlerimizle, gençliğimizle buluşarak, onlarla hasbihal ederek varsa dertlerini, sıkıntılarını gidermek boynumuzun borcudur diyerek bu organizasyonu gerçekleştirdik. Bugün burada kaymakam olarak değil bir kardeşiniz olarak bulunmaktayım." dedi.

Çok özel bir ilçeye geldiğinin farkında olduğunu, tarihi, doğası, insanlarıyla çok kıymetli bir ilçede görev yaptığını dile getiren Kayabaşı, "Ümit ediyorum ki Nusaybinli kardeşlerimizin desteği ile Nusaybin'imizi çok daha iyi bir yerlere taşıyacağız. Buradan sizlere söz veriyorum, önümüzdeki günlerde Nusaybin denildiğinde akla sanat, kültür, kardeşlik gelecek. Tarihimizi, kültürümüzü, misafirperverliğimizi öyle bir tanıtacağız ki Edirne'den Kars'a, Antalya'dan Trabzon'a kadar bütün ziyaretçilerimizi Nusaybin'de hep beraber ağırlayacağız." diye konuştu.

Daha sonra gençlerin sorularını yanıtlayan Kayabaşı, gençlere ilçede yürütülecek projelere ilişkin bilgi verdi.

Kayabaşı programın müzik dinletisi bölümünde saz çaldı, türkü söyledi.

Programa katılan gençler Kaymakam Kayabaşı'nın seslendirdiği türkülere eşlik etti.