İzmirli doktor koronadan hayatını kaybetti
İzmir'de çocuk cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Dr. Ali Sayan, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 26 Eylül 2021 13:35
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr. Ali Sayan, korona virüs nedeniyle yaşama veda etti. 62 yaşındaki Sayan'ın bir süredir Covid-19 tedavisi gördüğü ve durumunun ağırlaşmasının ardından dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Sayan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.