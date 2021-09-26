Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Canan Aybike Bayraktar'ın kedisiyle fotoğraf paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Eylül 2021 16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, okuduğu gazetenin üzerine çıkan torununun kedisi "Pıt Pıt Şeker"in fotoğrafını paylaşarak, "Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı." ifadesini kullandı.
Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı 😺 pic.twitter.com/HcZyjmCQ7SRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 26, 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu gazete, bugünkü Takvim gazetesi...