Aşı karşıtları bu kez Ankara'da miting yaptı, polise yumruk atıldı

Ankara'da aşı karşıtlarının düzenlediği "Büyük Uyanış Başkent" adlı mitingde, aşı karşıtları, başta Kanal D muhabiri ve kameramanı olmak üzere bütün basın mensuplarına, "Dışarı" sloganıyla saygısızlık yaptı.

Aşı karşıtları, Ankara Anıtpark'ta, "Büyük Uyanış Başkent" başlığıyla miting düzenledi. HES kodu, maske ve mesafe kuralları ile girilen mitingde aşı karşıtlarından oluşan grup, Kanal D'nin kameramanını ve muhabirini görünce, "Kanal D dışarı" diye slogan atmaya başladı. Minibüsün üzerinde bulunan konuşmacının anonsu ile galeyana gelen aşı karşıtı grup bütün basın mensuplarına, "Dışarı" sloganı atarak saygısızlıkta bulundu. Kalabalığa karşı saygısını bozmayan Kanal D muhabiri Oğuz Şahin ve kameraman Bayram Şahin miting alanında uzaklaşırken, aşı karşıtları alanda gördüğü bütün kameramanlara, "Dışarı" sloganları atmaya devam etti.

Aşı karşıtlarının mitinginde polise yumruk atan kişi gözaltına alındı

Ankara'da aşı karşıtlarının düzenlediği "Büyük Uyanış Başkent" adlı mitingde, girişte HES kodu göstermek istemeyerek polise yumruk atan şahıs gözaltına alındı.

Aşı karşıtları, Ankara Anıtpark'ta "Büyük Uyanış Başkent" başlığıyla miting düzenledi. Vatandaşlar girişte HES kodu kontrol edilerek alana alındı. Polis ekipleri, mitinge katılmak isteyen yaşlı bir vatandaşa HES kodu sordu. Şahsın HES kodunu göstermek istememesi üzerine polis, aşı karşıtı kişiyi bir kez daha uyardı. Çıkan arbedede şahsın polise yumruk attığı öğrenildi. Polis ekipleri, kendisine mukavemet gösteren kişiyi gözaltına aldı.