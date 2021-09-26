AK Parti'li Yavuz: Türkiye milli anayasaya kavuşmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ortak ideallerinin anayasa değişikliği olduğunu, Türkiye'de yeni milli anayasanın söz konusu edilmesi gerektiğini belirtti.

Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen Eğitim-Bir-Sen Genişletilmiş İş Yeri Temsilcileri Toplantısı'na katılan Yavuz, mevcut anayasanın mutlaka değişmesi gerektiğini söyledi.

Yeni milli anayasaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Yavuz, "Önemli ideallerimiz var, hepimizin ortak idealleri var. Bu ideallerimizden birisi de anayasa değişikliğidir. Bu anayasanın neden mutlaka değişmesi gerekir? Üç sebebi var. Birincisi, bu anayasa darbe yüklü bir anayasa. Bu anayasa devleti değil, milleti zapturapt altına alıyor. Bunun için mutlaka değişmesi gerekir. Halbuki anayasalar, devleti zapturapt altına alır. İki, aslında milletin devleti olur ama bu anayasaya göre devletin milleti var, bunu da gözetmemiz gerekir. Onun için mutlaka yeni anayasa idealine doğru yürümemiz gerekir. Üçüncüsü, bu anayasanın bir ruhu var ve bu ruhunu birileri çok iyi anlıyor ama biz anlamıyoruz. Bizim, milletimizin anlayacağı hale dönüşsün diye mutlaka değişmesi gerekir, yeni milli anayasayı söz konusu etmemiz gerekir." diye konuştu.

2008 yılının şubat ayında sadece üniversitelerde başörtüsü sorununun çözülmesi için girişimde bulunulduğunu aktaran Yavuz, yapılan değişiklik üzerine martta AK Parti'ye kapatma davası açıldığını anımsattı.

Anayasal değişikliklerin Anayasa Mahkemesince sadece usul anlamında denetime tabi tutulduğunu, esas yönünün incelenemeyeceğini dile getiren Yavuz, "Ama o dönemde esastan da incelendi, biz anlamadık, onun ruhundan birileri anlıyor. Esastan incelenemeyecek anayasa değişikliği esastan incelendi ve maalesef anayasaya aykırı şekilde anayasa değişiklikleri iptal edildi. O zaman her birimizin, bütün milletin anlayacağı ruha sahip olsun diye bu anayasanın değişmesi gerekir." dedi.

- "Toplu sözleşme süreci, önemli başarı ve kazanımlarla taçlandı"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da üyelerinin mali ve sosyal haklarını iyileştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Gayretimiz, üyelerimizin sosyal haklarıyla beraber onun özlük ve özgürlük kanalını genişletmek, ekonomiden, milli gelirden alacağı payı genişletmek, saygın iş ilkesi gereğince saygın ücreti temin etme noktasında örgütlü gücümüzle mücadele etmektir." diye konuştu.

Toplu sözleşme sürecinin önemli başarılar ve kazanımlarla taçlandığını dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Salgın sürecinin bulunduğu, ekonominin örselendiği, ülkelerin kaygılarının, bütçe açıklarının her geçen gün arttığı bir zeminde toplu sözleşme yapmak kolay değil ama böyle bir süreçte bile Memur-Sen ailesi olarak hem strateji hem müzakere hem mücadele yönüyle bu sürece ilişkin çok ciddi farkındalık oluşturmakla beraber kazanım sayımızı 5 toplu sözleşmede getirdiğimiz 258'den 350'ye yükseltmiş durumdayız. 92 yeni kazanım, 87 önceki kazanımlarımızın ilave artışıyla 179 noktada iyileştirme sağlayarak sendikalı olanlar için iki yıl içerisinde yüzde 30 ila yüzde 40,22 oranında iyileştirme alacağımız bir toplu sözleşmeyi irad ettik. Bu süreçte emeğinizden, gayretinizden dolayı teşekkür ediyorum."

Toplantıda, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Mengen de konuşma yaptı.