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Bu illerde tüm yedek adaylar KYK yurtlarına yerleşti

Gençlik ve Spor Bakanı önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'de kapasitenin artırılmaya devam ettiğini belirten Kasapoğlu, yerleştirme oranın da yükseleceğini duyurdu. Ayrıca tüm yedeklerin yerleştiği illeri de açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Eylül 2021 17:44
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Bu illerde tüm yedek adaylar KYK yurtlarına yerleşti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı. Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

KYK YURTLARINDA SON DURUM

Dünya olağanüstü bir durum yaşıyor. Pandeminin etkilemediği bir alan yok. Türkiye olarak, bu süreci en güzel yürüten ülkelerden biriyiz. Bu durum, yurtlarla ilgili yığılmayı beraberinde getirdi. Biz süreci gerek Bakanlık gerekse tüm hükümet olarak anbean takip ediyoruz. Sosyal hukuk devleti olmanın gereğini her alanda nasıl gerçekleştiriyorsak; tüm gençler bizim taahhüdümüz altında. Her gencimizin barınması, eğitimi, beslenmesi gibi tüm imkanlar sağlanacaktır.

Muazzam bir altyapı var. Bu altyapıyı bizim çok daha iyi bir şekilde tanıtmamız gerekiyor. Türkiye'nin yurt altyapısının dünyada hiçbir ülkede örneği yok.

Pandeminin etkileri en başta barınmayla ilgili. Yaşam tarzını değiştirdi. Eğitim, iletişim metotlarını değiştirdi. Biz tekrar taahhüt ediyoruz ki: Öğrencilerimizin her birinin barınması, eğitim hayatı güvencemiz altındadır.

(Başvuran herkese bir şekilde cevap veririz diyor musunuz?) Elbette. Hükümet olarak her gencimizin yanındayız ve bu bağlamda da her gencimizin bu ihtiyacını gidermek taahhüdümüzün altında.

SON RAKAMLARLA YURTLARIN DURUMU

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımız büyüyor. Yaptıklarımız var, devam edenler var. Yıl 2002. 190 yurt vardı, şu an 769 yurdumuz var. 4 misli bir artış var. Yurt sayısı her gün artarak devam ediyor. Eski yurtları yıkıp yeniden yapıyoruz.

Yatak kapasitesi 182 bin 258'di. Şu an itibariyle 719 bin 597 yatağımız var.

"KKTC'DE HİÇ YURT YOKTU"

2002'de 75 ilin 57 ilçesinde yurt vardı, şimdi 81 ilin 241 ilçesinde yurt var. 2002'de KKTC'de hiç yurt yoktu, 5 yeni yurt yaptık.

451 bin 550 öğrenciye burs ve kredi veriliyordu, şu an 1 milyon 434 bin 277 öğrenciye veriliyor.

"YEMEK YARDIMI 570 TL'YE ÇIKTI"

Aylık 9 TL yemek yardımı yapılıyordu, şimdi 570 TL yapılıyor.

KAPAT [X]

Yurtları halkımız güvenli liman olarak görüyor. Gurur meselesi. Analar babalar evlatlarını emin oldukları bir yere teslim etmek istiyorlar. Güvenliğiyle, temizliğiyle, konforuyla...

"YERLEŞTİRME ORANINI YÜZDE 90'A ÇIKARACAĞIZ"

Şu anda 403 bin yerleşim var. Her geçen gün bu yerleştirme artıyor. İnşallah bu yerleştirmenin oranı da biz Bakanlık olarak yüzde 90'a çıkaracağız.

TÜM ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLDİĞİ İLLER

Tüm yedeği biten illerimiz var. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Batman, Erzurum, Kars, Kırklareli, Niğde ve Uşak. Bu illerde herkes alınmış. Sadece kızlar açısından yedek biten iller var. Düzce ve Sivas.

Türkiye'nin yurt altyapısı dünyanın en modern ve kapsamlı altyapısı. Başka bir örneğimiz yok. Otellerle rekabet edecek bir altyapımız var.

AVRUPA'DA LİDER TÜRKİYE

İspanya'da üniversite yurtlarının toplam yatak kapasitesi 91 bin, Almanya'da 290 bin, Fransa'da 365 bin, İngiltere'de 550 bin, Hollanda'da 113 bin. Kamu ve üniversitelerin kendi yurtlarında kapasite bu. Türkiye'de 1 milyon 27 bin ve bunun 719 binin Gençlik ve Spor Bakanlığının yatak kapasitesi. Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinin hepsi burada ve ülkemiz burada. İşte bu Türkiye'nin gençliğine verdiği önemin en büyük göstergesidir.

#Mehmet Kasapoğlu

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