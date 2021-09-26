Ordu'da denize giren üniversite öğrencisi boğuldu
Ordu'nun Altınordu ilçesinde denize giren üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Eylül 2021 18:20
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sahile giden Niyazi Kılınç (21) ve arkadaşı denize girdi.
Suda çırpınmaya başlayan Kılınç'ı kurtarmaya çalışan arkadaşı sonuç alamadı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri ile deniz polisi bölgeye sevk edildi.
Kılınç'ın cansız bedeni ekipler tarafından denizden çıkartılarak Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.