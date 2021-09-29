DYK görevini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretmen ceza alır mı?

İşte kamuda üç yerden maaş almanın formülü

İşte kamuda üç yerden maaş almanın formülü
Prof. Mehmet Ceyhan: İlaç ve aşıları çocuklara kullanamayız

Prof. Mehmet Ceyhan: İlaç ve aşıları çocuklara kullanamayız
Rektör'ün canlı yayındaki küfürlü sözlerine YÖK sessiz kalmamalıdır

Rektör'ün canlı yayındaki küfürlü sözlerine YÖK sessiz kalmamalıdır
Kılıçdaroğlu: Polislere 3600 ek gösterge verilmesi lazım

Kılıçdaroğlu: Polislere 3600 ek gösterge verilmesi lazım
Şehit çocuğu olmayan 177 öğrenciye burs verilmiş

Şehit çocuğu olmayan 177 öğrenciye burs verilmiş

Oto galerideki fiyatlar bayileri geride bıraktı

Oto galerideki fiyatlar bayileri geride bıraktı
Polise müracaat edene SMS ile bilgi verilecek

Polise müracaat edene SMS ile bilgi verilecek
22 ayda 1399 kişi FETÖ'nün TSK yapılanmasından tutuklandı

22 ayda 1399 kişi FETÖ'nün TSK yapılanmasından tutuklandı
Sayıştay Diyanet'in ihale mevzuatına uymadığını tespit etti

Sayıştay Diyanet'in ihale mevzuatına uymadığını tespit etti
Adalet Bakanı duyurdu, Ankara Adliyesinde e-duruşma başladı

Adalet Bakanı duyurdu, Ankara Adliyesinde e-duruşma başladı

Palu Belediye Başkanı: Millet dünyayı yiyor biz 5 kişiyi işe almışız çok mu?

Palu Belediye Başkanı: Millet dünyayı yiyor biz 5 kişiyi işe almışız çok mu?
Emniyet, mazeret atama sonuçlarını açıkladı.

Emniyet, mazeret atama sonuçlarını açıkladı.
OSB'lerin yönetimi valilere geçiyor

OSB'lerin yönetimi valilere geçiyor
'MEB, idari para cezalarını memurlara rücu etmedi'

'MEB, idari para cezalarını memurlara rücu etmedi'
PCR testi yaptırmayan öğretmen derse alınmayacak

PCR testi yaptırmayan öğretmen derse alınmayacak

'Aşı ihtilafı yaşayan en az 1000 aile var'

'Aşı ihtilafı yaşayan en az 1000 aile var'
Sayıştay: MEB, şartları taşımayan 49 personeli ilçe müdürü yaptı

Sayıştay: MEB, şartları taşımayan 49 personeli ilçe müdürü yaptı
Yeni 20 TL ve 5 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor

Yeni 20 TL ve 5 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
AYM'den, tanık beyanıyla mahkum olan polis için önemli karar

AYM'den, tanık beyanıyla mahkum olan polis için önemli karar
Erdoğan ve Putin Soçi'de buluşacak: İşte masadaki kritik konular

Erdoğan ve Putin Soçi'de buluşacak: İşte masadaki kritik konular

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Polisevine garson alımında dikkat çeken şart!

Polisevine garson alımında dikkat çeken şart!
Covid tedavisi gören müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Covid tedavisi gören müdür yardımcısı hayatını kaybetti
İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı

İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı
Ali Yalçın: Örgütsüz 2 milyon emekli var

Ali Yalçın: Örgütsüz 2 milyon emekli var

İbrahim Kalın: Teslim edilmesi gereken 5 tane F-35 bekliyoruz

İbrahim Kalın: Teslim edilmesi gereken 5 tane F-35 bekliyoruz
TÜYİSEN: Ülkemizde bir yurt ve barınma sorunu yoktur

TÜYİSEN: Ülkemizde bir yurt ve barınma sorunu yoktur
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Şehir hastaneleri sağlık yükünü alıyor

Şehir hastaneleri sağlık yükünü alıyor
Sayıştay tespit etti: Ankara için istendi Çeşme'de çıktı

Sayıştay tespit etti: Ankara için istendi Çeşme'de çıktı
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

DYK görevini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretmen ceza alır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre DYK kursu kapsamındaki görev zorunlu bir ek ders görevi değildir. Ancak mazeretsiz olarak verilen görevi yerine getirmeyen öğretmene de 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanabilir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 29 Eylül 2021 11:00
Yazdır
DYK görevini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretmen ceza alır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının "Ek ders görevini yapmayanlar" başlıklı 27. maddesindeki; "(1)Bu Karara göre zorunlu ek ders görevi verilenlerden, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın bu görevini yerine getirmeyenler asli görevlerini yapmamış sayılır." hükümlerine göre zorunlu ek ders görevini yerine getirmeyenler asli görevlerini yapmamış sayılmaktadırlar.

Peki, öğretmenlerin asli görevi, zorunlu ek ders görevi ve ek ders görevleri nelerdir?

ÖĞRETMENLERİN ASLİ GÖREVİ, AYLIK KARŞILIĞI GİRMEK ZORUNDA OLDUĞU DERS GÖREVİDİR

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ile öğretmenlerin çalışma saatleri düzenlenmiş ve kanunun açıklaması olan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi ve "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi ve diğer maddeler ile girilecek dersler belirlenmiştir

BRANŞ ÖĞRETMENLERİ ALANLARINDA DERS VAR İSE 15 SAAT, OKUL ÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİ HAFTADA 18 SAAT, ATÖLYE VE LABORATUVAR ÖĞRETMENLERİ İSE 20 SAAT AYLIK KARŞILIĞI ALANLARINDA DERSE GİRMEK ZORUNDADIR

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesinde "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;
a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,
b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat
c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,
ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,
ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerde yönetici ve öğretmenlerin alanlarında alabilecekleri aylık karşılığı ders sayıları ve alanlarında aylık karşılığı ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da aylık karşılığı ders verilebileceği belirtilmiştir.

BRANŞ ÖĞRETMENLERİ ALANLARINDA DERS VAR İSE 6 SAAT, OKUL ÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİ HAFTADA 12 SAAT, ATÖLYE VE LABORATUVAR ÖĞRETMENLERİ İSE 20 SAAT ZORUNLU EK DERS KARŞILIĞI ALANLARINDA DERSE GİRMEK ZORUNDADIR

Yine; Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesindeki; "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;
a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,
b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,
c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,
kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.

(2) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders görevi sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada, okul öncesi öğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24 saati, diğer ana sınıflarında görevli öğretmenler ile sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri için 12 saati geçemez." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre; öğretmenlerin aylık karşılığı ders görevleri zorunlu ek ders görevleri ve ek ders görevleri belirlenmiştir.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU GÖREVİ, ZORUNLU EK DERS KAPSAMINDA BİR GÖREV DEĞİLDİR

Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursu görevini hangi kapsamdadır?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8 maddesindeki; "Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;" verilen bir ek görevdir. Karşılığında mevzuatta yer verilen ek ders ücreti ödenmektir. Dolayısıyla, Destekleme ve Yetiştirme Kursu görevi zorunlu ek ders kapsamında bir görev değildir. Öğretmen bu görevi ister kabul eder istemezse de kabul etmez.

KAPAT [X]

Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursu görevini kabul eden ve buna göre haftalık ders programı yapılan ve öğrencileri olan bir öğretmen bugün canım derse gitmek istemiyor diyerek derse gitmeyebilir mi?

Geçerli bir mazereti olup ve bu mazeretini belgelendiren ve bu durumu zamanında okul yönetimine bilgilendiren öğretmen tabi ki mazeretli sayılacaktır.

Fakat hiçbir mazereti olmadan dersine girmeyen öğretmen hakkında idari soruşturma yapılacaktır.

Şöyle ki;

Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin "Sorumluluk" başlıklı 19. maddesinde; "Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel görevlerini; eksiksiz, zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür." hükümleri,

Destekleme Ve Yetiştirme Kursları E-Kılavuzunun "Sorumluluk" başlıklı 1.1 maddesinde; "MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve bu Kılavuz hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel görevlerini; eksiksiz, zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür." hükümleri bulunmaktadır.

Bu nedenle Destekleme Ve Yetiştirme Kursu görevini yerine getirmeyen öğretmen hakkında; öğretmenlere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller" başlıklı 125.maddesinde soruşturma neticesinde verilecek ceza hükümleri bulunmaktadır.

İşte o cezalar,

"Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller:

Madde 125 - Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

A-Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,

B-Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,"

Ahmet KANDEMİR

#Destekleme ve Yetiştirme Kursu# ek ders# mazeret# mazeretsiz# ceza

Bu Habere Tepkiniz

DYK görevini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretmen ceza alır mı?

DYK görevini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretmen ceza alır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre DYK kursu kapsamındaki görev zorunlu bir ek ders görevi değildir. Ancak mazeretsiz olarak verilen görevi yerine getirmeyen öğretmene de 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanabilir.
Mezun olmayanlar başvuramayacak. Pedagojik formasyon sürecinde neler değişti?

Mezun olmayanlar başvuramayacak. Pedagojik formasyon sürecinde neler değişti?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından pedagojik formasyonda önemli değişiklikler yapıldı. Halihazırda üniversite eğitimine devam eden öğrenciler pedagojik formasyon sertifika programına başvuruda bulunamayacak
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.
SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü öğretmenevlerinde 657'e tabi olarak çalışan memurlara fazla çalışma ücreti verilmeyeceğini ancak fazla çalışma yaptırılan personele 657 sayılı Kanunun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 178 inci maddesinin (B) bendi uyarınca fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilmesinin uygun olacağını belirtti. Görüş yazısı öncesinde bazı öğretmenevlerindeki memurlara 700 TL'ye kadar fazla çalışma ücreti ödeniyordu
8 maddelik etik ilke yayımlandı: Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz

8 maddelik etik ilke yayımlandı: Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 8 farklı başlıkta kamu görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarında uymaları gereken etik ilkeleri belirledi.
YÖK pedagojik formasyona dair usul ve esasları yayımladı

YÖK pedagojik formasyona dair usul ve esasları yayımladı

YÖK "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar", güncellenmiş haliyle yayımladı.
Emekli veya çalışan memurlar, 'dul aylığı' alabilir mi?

Emekli veya çalışan memurlar, 'dul aylığı' alabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekli olması veya çalışması dul aylığı almaya engel midir?
Resmi yazı yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Resmi yazı yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Her düzeyde devlet memuru, işine hakimiyetinin temsili olan resmi yazı hazırlamanın inceliğine hakim olmalı ve kurgusuna hassasiyet gösterilmelidir.
Görev tahsisli konutların 'ısınma giderlerini' kim karşılar?

Görev tahsisli konutların 'ısınma giderlerini' kim karşılar?

Sayıştay Başkanlığı, rektöre tahsis edilen konutun gaz bedelinin üniversite bütçesinden karşılanamayacağını belirtti
15 bin öğretmen atama başvurusu başladı

15 bin öğretmen atama başvurusu başladı

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugün başladı. Başvurular 8 Ekim'e kadar sürecek.
TMSF, 7 Fon uzman yardımcısı alacak

TMSF, 7 Fon uzman yardımcısı alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
Kütahya'da en güzel kazlar yarıştı

Kütahya'da en güzel kazlar yarıştı

Kütahya'da kaz yetiştiriciliğiyle öne çıkan Aslanapa ilçesinde ilki düzenlenen "Kaz Festivali"nde en güzel kazlar seçildi.
Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak

Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak

Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak. son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
WhatsApp bu telefonların fişini çekiyor

WhatsApp bu telefonların fişini çekiyor

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp bazı telefonlara destek vermeyi kesiyor. İşte iPhone ve Android cihazları kapsayan akıllı telefonların tam listesi...