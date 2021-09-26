Prof. Dr. Şen uyardı: Çarşamba gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in önümüzdeki günler için hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bugün çok güzel bir hava var, İstanbul'da 25-26 derece civarında. Güneydoğu'da aşırı sıcaklıklar aşağıya indi.

Tatil havası var, hiç yağış yok Türkiye genelinde. Doğu Karadeniz'in kuzeyinde çok az bir yağış olabilir. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor 2 ila 4 derece yükselecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İÇİN UYARI

Çarşamba günü yağmur kuzey bölgelerine geliyor. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağacak sıcaklıklar 2 derece kadar düşecek.

Yağışlar artık normale döndü, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Önümüzdeki bir haftada öyle bir tehlike yok.