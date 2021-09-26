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Yaşayan İnsan hazinesi Suphi Hindiyerli'nin dükkanı soyuldu

Mardin'de UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü telkari ustası Suphi Suphi Hindiyerli'nin (77) dükkanına giren kişi ya da kişiler, 20 yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek işlediği yaklaşık 7 kilo gümüşü çaldı. Suphi Hindiyerli, "Ben yaşayan insan hazinesiyim. Bu bana yapılır mı? Çaldığınız gümüşün derdinde değilim ama siz benim 20 yıllık el emeğimi çaldınız. Benim emeğimi çaldılar. Hayatımı çaldılar" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 26 Eylül 2021 20:37
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Yaşayan İnsan hazinesi Suphi Hindiyerli'nin dükkanı soyuldu

Mardin'in en önemli telkari ustalarından UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü Suphi Hindiyerli'nin Sanat Sokağı'ndaki gümüş dükkanı önceki gün soyuldu. 20 yıldır işlediği gümüşlerin tamamının çalındığını söyleyen Suphi Hindiyerli, "Mardin polisi şu an bir ip ucu arıyor. Onları mutlaka bulacaktır" dedi.

'EMEĞİM, CANIM, SAĞLIĞIM GİTTİ'

Hırsızların mutlaka yakalanacağını ifade eden Suphi Hindiyerli, şunları söyledi:

"Raflardaki gümüşlerimi hırsızlar çaldı, 5 gram gümüş bırakmadılar. Emeğim gitti, canım gitti, sağlığım gitti. 65 seneden beri bu işteyim. Hem telkarinin gümüşünü yaptım hem de altınını yapıp Anadolu'ya sattım. Bizim yukarıda bir bakkal var. Fabrikadan ekmek almaya gitmiş, bakmış ki cam kırık. Hemen eşime telefon açtı. Dedi ki, 'Dükkanınız soyuldu.' Eşim, apar topar geldi sonra bana haber verdi. Polise haber verdik, aradılar, taradılar. Hala araştırıyorlar. Bir parmak izi veya başka bir ipucu arıyorlar. İnşallah bulurlar. Yaşayan insan hazinesiyim. 77 yaşındayım. Bu yaşta beni üzmeye hakları var mı? Benim emeğimi çaldılar. Hayatımı çaldılar. Yeter artık, artık ne yapacağımı şaşırdım. Bu raflarda el işi gümüşlerim vardı. Gördüğünüz gibi raflarım bomboş, ne yapacağımı şaşırdım. Yeter, Allah için yeter. Bir de gümüş önemli değil, vermiş olduğum emeği çaldılar. Gümüş önemli değil, gümüş iyi kötü borçla harçla alınır. Ama emeğimi çaldılar. 20 yılık emeğimi bir gecede çaldılar. 20 sene kıt kanat geçindim, bir gecede çaldılar. Mardin polisi bir ipucu bulursa devamı gelir. Bunun açığa çıkartılmasını bekliyorum."

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ÖDÜLÜNÜ ERDOĞAN VERDİ

UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen, Türkiye'nin de 2006 yılında taraf olduğu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında 2020 yılında da 'Yaşayan İnsan Hazinesi' seçilen Mardinli 65 yıllık telkari ustası Suphi Hindiyerli, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

#Suphi Hindiyerli

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