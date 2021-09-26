Galatasaray'ın galibiyet hasreti sona erdi!

Maç sonunda Fernando Muslera ve Fatih Öztürk, son düdüğün ardından İrfan Can Eğribayat'ı teselli etti.

56. dakikada Morutan'ın golüyle Galatasaray, öne geçti.

Bu defa hata yapan Göztepe'de kaleci İrfancan Eğribayat oldu. Kalecinin hatası sonrası Galatasaray, 49'da Halil Dervişoğlu ile skoru eşitledi.

Luyindama ve Muslera'nın hatası sonrası 43'te Cherif Ndiaye Göztepe'yi öne geçirdi.

Fatih Terim'e destek

Galatasaray taraftarı karşılaşma öncesi tribünlere çağırdığı teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara destek verdi.

Ligin 5. haftasındaki Alanyaspor müsabakasında bazı futbolcuları ıslıklayan sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesi Terim ile futbolcuları çağırarak moral verdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor karşılaşmasını izleyen Alman teknik adam, ardından Galatasaray-Göztepe müsabakası için Türk Telekom Stadı'na geldi.

Kuntz'a yardımcılığına getirilen Kenan Koçak eşlik etti.

Ampute Futbol Milli Takımı'na plaket

Galatasaray Kulübü, Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı konuk etti.

Karşılaşma öncesinde Türk Telekom Stadı zeminine çıkan ay-yıldızlı futbolcular, kupayla sarı-kırmızılı taraftarları selamladı. Galatasaray Kulübü, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan milli takımın teknik ekip ve futbolcularına plaket verdi.

Plaket, ikinci başkan Ali Polat Bengiserp tarafından teknik direktör Osman Çakmak'a takdim edildi. Osman Çakmak da Ali Polat Bengiserp'e üzerinde futbolcuların isimlerinin yer aldığı milli takım forması hediye etti.

Galatasaray taraftarları, milli sporculara "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratıyla destek verdi.