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Namaz saatlerinde birlik sağlanacak

Diyanet İşleri Başkanlığı dünyada namaz saatleri arasındaki ihtilafları gidermek için İstanbul'da zirve düzenledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çeşitli ülkelerden temsilcilerin katıldığı toplantıda, "Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi'nde namaz vakitlerindeki farklılıkları, ihtilafları asgariye indirecek bir sonuca kavuşturulacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 27 Eylül 2021 06:40
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Namaz saatlerinde birlik sağlanacak

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Din İşleri Yüksek Kurulu Avrupa Konseyi Fetva ve Araştırma Meclisi'nin ortaklaşa düzenlediği "Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi" İstanbul'da başladı.

ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

  • Kongrede konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2016 yılından itibaren namaz vakitleri ile ilgili ortaya çıkan ihtilafları gidermek adına takvim birliği ve namaz vakitlerinde birliği sağlama konusunda çalışmalar yapıldığını kaydetti. Kongrede müzakereler yapılarak sonucun açıklanacağı bilgisini veren Erbaş, "Yukarı enlemlerde namaz ve oruç vakitleri elbette yeni bir mesele değildir, ancak çok önemli bir meseledir. Müslüman varlığının en bariz ifadesi ve en temel ibadeti olan namazın vakitleri konusunda derin uygulama farklılıklarının olması pek çok açıdan üzücüdür. Avrupa ülkeleri ve çeşitli İslam ülkelerinden katılan ilim insanlarıyla neticeye kavuşturularak birlik sağlanacak. Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi sonucunda, namaz vakitlerindeki farklılıkları, ihtilafları asgariye indirecek bir sonuca kavuşturulacağını düşünüyorum" diye konuştu.

TEMSİLCİLER KATILDI

Kongreye, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin Karadaği, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi Başkan Vekili Suheyb Hasan, Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi Üyesi Halid Hanefi ve çeşitli ülkelerden temsilciler katıldı.

#namaz saatleri# birlik#

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