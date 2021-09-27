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Ceza ve vergilerde faizsiz borç yapılandırma için son gün yaklaştı

Ekonomide son dakika haberleri: Devlete olan borçların yapılandırılması için tanınan sürede son tarih 30 Eylül mesai bitimi. Şimdiye kadar vergi dairelerine başvuranların sayısı 4.5 milyonu geçti ve tutar da 110 milyar liraya yaklaştı

Kaynak : Sabah
Eklenme : 27 Eylül 2021 07:15
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Ceza ve vergilerde faizsiz borç yapılandırma için son gün yaklaştı

Ekonomide son dakika haberleri: Vergi, sosyal güvenlik primi, trafik cezası, öğrenim kredisi, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezası gibi kamuya olan borçların yapılandırılması için tanınan sürede son 4 güne girildi. Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül mesai bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvurması gerekiyor.

REKOR BAŞVURU: Vergi dairelerine başvuranların sayısı geçen hafta başında 4.5 milyonu geçerken yapılandırılan tutar da 110 milyar liraya yaklaştı.

Peşin, birinci taksit ödemelerinin 1 Kasım'a kadar yapılması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu borçları için ilk taksit ödemesi de en geç 30 Kasım'a kadar yapılacak. Yapılandırma ile vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumlarına olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. İhtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.

Hakkında vergi incelemesi bulunan mükellefler de incelemelerin bitmesinin ardından düzenlemeden yararlanabiliyor. Beyan dışı bırakılmış vergiler pişmanlıkla beyan edilerek taksitlendirilebilirken, 2016-2020 dönemi için matrah, vergi artırımı imkanı verilen düzenlemeyle artırımı yapanlar hakkında vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmıyor.

SON GÜNÜ BEKLEMEYİN

Kanunla getirilen bir diğer imkanla işletme kayıtları da düzeltilebiliyor. Bu kapsamda, işletmede mevcut olup kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu, ortaklardan alacaklara ilişkin kayıtlarda düzeltme için başvurulabiliyor.

Yetkililer, vatandaşların son günleri beklemeden başvurularını yapmalarında yarar olduğunu, salgın nedeniyle mükelleflerin başvurularını vergi dairelerine gitmeden, elektronik ortamda yapmalarının kendileri ve çalışanlar açısından daha sağlıklı olacağı çağrısı yapıyor. Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-devlet "www.turkiye. gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabiliyor.

KARA LİSTEDEN ÇIKILACAK

Cumhurbaşkanı kararıyla ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatılırken diğer taksit ödeme sürelerinde değişiklik olmadı. Yangın ve sel felaketi nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerdeki borçluların da 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvurularını 30 Eylül günü mesai saati bitimine kadar yapmaları gerekiyor. Ancak bu borçlular, taksit ödemelerini, mücbir sebep hali bitiminden itibaren ödenmek üzere yeniden belirlenen sürelerde yapabilecekler.

Yapılandırma kapsamında KDV artırımına giden mükellefler, beyanname vermediği, adresinde bulunmadığı, defter ve belge ibraz etmediği, yanıltıcı, sahte belge kullandığı için yer aldıkları "özel esaslar listesinden" de çıkacak. Haklarında KDV yönünden ihtiyacı haciz uygulanan mükellefler de yararlanabilecek. Son 5 takvim yılında faaliyette bulunulan dönemlerin tamamına ilişkin olarak KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren bu listeden çıkmış olacak.

PEŞİN ÖDEMEDE BÜYÜK İNDİRİM

Peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım 2021 olarak belirlendi. İkinci taksitin de 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. SGK'ya ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'a kadar yapılacak. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Ödemeler, kredi veya banka kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

YENİDEN ARTIRIM ŞARTI ARANMAYACAK

Daha önceki yapılandırmada 2016 ve 2017 için artırımdan yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu yıllar için yeniden artırımda bulunulması şartı aranmayacak.

2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için belirlenen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmayacak. Bu listede olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamında değerlendirilmeyecek.

HAZAL ATEŞ

#vergi# son gün #

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