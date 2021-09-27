Şehit babasından kahramanlara büyük vefa

Bugüne kadar koordinatörlüğünü yaptığı 20 kütüphanenin açılışının gerçekleştiğini, hali hazırda bulunan 3 kütüphanenin de bitme aşamasında olduğunu belirten Horoz, "Ben, bu kahramanların ne için ve neden şehit olduğunu, bu kütüphaneye giren herkes görüp okusun, onlar unutulmasın istiyorum. Şehitlerimizin isimlerinin kütüphanelerde yaşatmak için son nefesime kadar çalışacağım" dedi.

İstanbul Beşiktaş'ta 2016 yılında düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memurlarından biri olan Konyalı Emre Horoz'un (24) babası Mustafa Horoz, önce şehitler için oluşturulan kütüphanelere kitap desteği sağlamaya başladı.

1,5 yıl önce de gönüllülerden oluşan 'Şehit Kütüphaneleri' oluşumuna katıldı. Oluşumun Konya koordinatörlüğünü üstlenen baba Horoz, bu süre içerisinde çoğunluğu Konya kent merkezi ve ilçelerinde 19, Samsun, Hakkari, Erzurum7da da 4 olmak üzere 23 okul kütüphanesinin oluşmasını sağladı.

Bir yandan kitap toplayan bir yandan da gönüllülerle birlikte kütüphaneleri dizayn eden Horoz, özellikle bugüne kadar bir yerlerde ismi yaşatılmamış şehitlerimizin isimlerini kütüphanelere vererek onların da isimlerinin yaşatılmasını sağlıyor.

'BİZLER UNUTULUYORUZ, KAHRAMANLAR UNUTULMASIN'

Tek istediğin şehitlerimizin unutulmaması olduğunu söyleyen baba Emre Horoz, "Öğrenciler bu kütüphaneye girip okudukları zaman o şehitlerin nasıl şehit olduklarını neden şehit olduklarını daha da öğrenip bilinçlenmesini istiyoruz.

Gayemiz bu. Böyle oldukça bizde aileler olarak gururlanıyoruz. Biz aileler her geçen gün unutuluyoruz ama onlar boşuna şehit olmadı. Benim unutulmam umurumda değil. Önemli olan onlar unutulmasın. Onlar bu vatan bu bayrak için canını verdi" dedi.

'ÖZELLİKLE İSİMLERİ BİR YERLERE VERİLMEMİŞ ŞEHİTLERİ SEÇİYOR'

Gönüllülerle birlikte kütüphaneleri oluşturduklarını belirten Mustafa Horoz, "Milli Eğitim Müdürlükleri ile irtibat kurup özellikle ihtiyaç olan okullarımızı belirliyorum. Sonra hangi şehidimizin ismi verilecek onları belirliyorum.

Gönüllülerden topladığımız kitapları kütüphanelere getirip çocuklarımızın okumasını sağlıyoruz. Sağ olsun bazı gönüllülerimiz rafları yaptırmak istiyor, bazıları kitap desteği sağlıyor böyle böyle şehitlerimizin kütüphanelerini tamamlıyoruz.

Kütüphanelere şehitlerimizin isminden başka bir isim vermiyoruz. Bu bizim prensibimiz. Bu istekle gelenleri geri çeviriyoruz. Biz buraları şehitlerim, kahramanlarımız adına yapıyoruz.

1 ay kadar önce 'Konya Şehit Kütüphaneleri' olarak grubumuzu kurdum. Gönüllülerimizle birlikte buraları oluşturuyoruz" diye konuştu.

TOLGA YANIK