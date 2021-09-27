5 Kamu Kurumu çok sayıda personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 30 öğretmen alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 30 öğretmen almak için ilana çıktı. Başvurular 11 Ekim'de sona erecek.

Diyanet İşleri ilanı detayları için tıklayınız

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 9 İşçi Alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmuş 9 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 11 ekim 2021

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MKE A.Ş. çok sayıda işçi almak için ilana çıktı

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. çok sayıda işçi almak için ikana çıktı

MKE personel alım detayları için tıklayınız

Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular 4 ila 13 ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Ticaret Bakanlığı İlanı detayları için tıklayınız

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ticaret Bakanlığı 18 sözleşmeli bilişim personeli almak için ilana çıktı. Başvurular 11 ila 20 ekim 2021 tarihleri arasında alınacak

Ticaret Bakanlığı Bilişim personeli ilanı detayları için tıklayınız

Tarım ve Orman Bakanı'ndan personel alımı açıklaması

Bakan Pakdemirli, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğümüze 100 yeni personel alımı yapılacağını ve ÖSYM ile çalışmaların başlatıldığını müjdesini veriyorum' dedi.

"Bu yıl gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Çevrimiçi Meteoroloji Forumu'nda, Türk dünyası ile 'Meteoroloji Birliği' kurulmasına yönelik çalışmalarımızı başlattık. Meteorolojide, gelişen teknolojimizin yanında insan kaynağımızın güçlendirilmesine de önem veriyoruz. Bu program vesilesiyle, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüze 100 yeni personel alımı yapılacağını ve ÖSYM ile çalışmaların başlatıldığını müjdesini veriyorum." dedi.

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