RTÜK Başkanı Şahin: Doğan Şentürk beni tehdit etti!

Son dönemde eleştirel haber kanallarına yağdırdığı cezalarla gündemden düşmeyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Sabah gazetesine verdiği röportajda "Muhalifler ceza veriliyor diye bunu mağduriyet malzemesi yapıyor. RTÜK'ün verdiği cezalar üzerinden muhalif kanallar reyting devşirmeye çalışıyor. Biz her şeyin farkındayız" ifadelerini kullandı.

Şahin, sık sık ceza verdiği kanallardan biri olan FOX'un Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün ise kendisini ve RTÜK'ü tehdit ettiğini öne sürdü.

İşte, o röportajın bir bölümü:

Muhalif kanallara sık sık ceza verildiğine dair eleştiriler var. Neler söylemek istersiniz?

"Bu eleştirilere katılmıyorum. Ceza verirken muhalif-muhalif olmayan diye ayrıma tabi tutmuyoruz. Bu ne yazık ki bir kesimin algı oluşturma çabası. Cezayı ben tek başıma vermiyorum ki, kuruldan geçerek kararlar alınıyor. RTÜK'ün bir işleyişi var, biz her kararı buna uygun şekilde alıyoruz. Muhalifler ceza veriliyor diye bunu mağduriyet malzemesi yapıyor. RTÜK'ün verdiği cezalar üzerinden muhalif kanallar reyting devşirmeye çalışıyor. Biz her şeyin farkındayız. RTÜK diyaloğa önem veren bir kurum. Kurumumun ceza ile anılmasını da istemem. Bununla övünen biri de değilim. Yeni dönemde de diyaloğa açık olacağız. Hangi kanal olursa olsun, iyi, kaliteli yayın yaptıkları zaman bunu takdir de ederiz. Eleştirilere de açığız, yeter ki yapıcı olsun. Bizi sadece yargı dağıtan ceza mekanizması olarak görmek yanlış bir yaklaşım. RTÜK, yayıncı kuruluşlara rehber ve öncü olmayı şiar edinmiştir. Sadece ceza veren değil aynı zamanda ödüllendiren de bir kurumuz. Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilen bu yıl, Türkçeyi en doğru, en anlaşılır ve en güzel kullanan programlarımızı ödüllendireceğiz.

"Cezalar mağduriyet malzemesi yapılıyor" dediniz. Bunu biraz açar mısınız?

RTÜK'ten ceza almalarından dolayı üzülmesi gereken bazı yayıncılar, kendilerini sorgulamak yerine işin kolayına kaçarak RTÜK'ü sorumlu görüyorlar. Sanki her şey normalmiş de RTÜK kendi kendine hiçbir kurala bağlı kalmaksızın yaptırım uyguluyormuş gibi bir hava içindeler. Ve durumu siyasete bağlıyorlar, yaptırımların siyasi olduğu intibasını oluşturmayı kendilerine görev bilenler var. Maalesef kendilerini bir yayıncı değil de siyasi parti sözcüsü gibi gören bir grup, RTÜK'ü hedef alarak siyasi olmakla suçluyor. Trajikomik bir durum. Kendilerini tarafsız ve özgür basının yılmaz savunucu olarak gören ve gösteren bazı TV kanallarına bakın, objektif olduklarını göremezsiniz. Sanki muhalefet partisi yayın organı gibi hareket ediyorlar. Gazeteciliğin evrensel ilkeleri ayaklar altında. Habercilik tarafsızlığı, ilkeli olmayı gerektirir, doğruya doğru, yanlışa yanlış demek zorundasınız. Evet gazetecilik eleştiri üzerine kuruludur ama haksız yere ve eleştirinin ötesinde hakarete varan söylemlerle, yalan ve yanlış bilgilerle habercilik yapılamaz. Bakın kendini duayen haberci, tarafsız gazeteci özgür basının savunucusu olarak görüp lanse etmeye çalışan bir gazeteci arkadaş var; FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk. Tescilli yalan haberlerinden dolayı verdiğimiz yaptırım kararlarından ötürü ortak bir dostumuz aracılığıyla şahsımı ve kurumumu tehdit etmiştir."