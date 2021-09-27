Haftaya hızlı başlayan altının gramı 497 TL'ye geriledi
500 TL'nin üzerine çıkan gram altın gün ortasında 497,50 TL'ye geriledi. Çeyrek altın ise 806,00 TL'den işlem görüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Eylül 2021 12:55
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.300,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|CUMA
|
|PAZARTESİ
|
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|496,80
|497,00
|497,30
|497,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.276,00
|3.297,00
|3.279,00
|3.300,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|453,00
|457,00
|453,70
|457,70
|Lira(Tam) Ziynet
|3.200,00
|3.220,00
|3.204,00
|3.224,00
|Yarım Ziynet
|1.600,00
|1.610,00
|1.602,00
|1.612,00
|Çeyrek Ziynet
|800,00
|805,00
|801,00
|806,00