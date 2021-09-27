Türkiye'nin konuştuğu istismar olayına yayın yasağı getirildi

Show TV'de ekranlara gelen 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programına başvuran 17 yaşındaki D. A, ailesi tarafından yıllarca istismar edildiğini iddia ederek yaşadıklarını anlatmış, açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca ailesi tarafından tüm köylüye para karşılığında birlikteliğe zorlandığını söyleyen D. A, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istemişti. Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar diyen D.A, "tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!" demişti.

'ANNEM, BABAM OTURUP BİZİ İZLİYORLARDI'

Didem Arslan Yılmaz'ın "Seni sattıktan sonra o sırada annen, baban nerede?" sorusuna D.A, "Annem, babam oturup bizi izliyorlar. Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar" yanıtını vermişti.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Son olarak Türkiye'yi sarsan D.A. olayı hakkında yayın yasağı getirildi.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Dün basın açıklaması ile paylaştığımız bir televizyon programında cinsel istismar iddialarının olduğu olaya dair Gaziantep'te bulunan ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.