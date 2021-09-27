Ünlü otomotiv markası Volvo logosunu değiştirdi

Şüphesiz ki logo bir marka için en önemli unsurlardan biridir. Sonuçta logo, bir otomobil üreticisinin imajını, hissini ve kimliğini temsil eder. Bu tarz değişimlerin ardından markalar genellikle uzun yazılar yayınlarlar ancak Volvo o markalar gibi olmak istemiyor.

İşte bu bağlamda, Volvo'nun 97 yıllık tarihindeki 7.logosu sessizce halka duyuruldu. Tabii ki, herkesin fark etmesine yetecek kadar bir değişiklik oldu. Markanın logosundaki son değişiklik 2016 yılında yapılmıştı, mavi ve gümüş tema ön plandaydı.

Yeni tasarım, siyah rengi ile ön planda. Tabii ki, daire ve ok hala mevcut. Ayrıca yeni 2D tasarım, 1959'dan 1969'a kadar kullanılan logoya olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Bu yeni logoyu basında ve kurumsal materyallerde görmemiz muhtemel. Ancak Volvo yeni logosunu araçlarda kullanılır mı, henüz bilmiyoruz.

İsveçli üreticinin diğer son logo değişiklikleri gibi minimalist olan yolu seçtiklerini belirtmek gerek. Bu logo yenileme trendi 2019'da Volkswagen ile başlamıştı. Ardından Mini, Audi, Nissan ve Toyota gibi üreticilerin katılımı ile devam etmişti. Volvo'da bu trendin son katılımcısı oldu.

Kaynak: motor1.com