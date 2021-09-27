Çevre Bakanlığından doğayı kirletenlere 9 ayda 208 milyon lira ceza

15 bin öğretmen atama başvurusu başladı

15 bin öğretmen atama başvurusu başladı
Erdoğan: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz

Erdoğan: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz
Vali açıkladı: Çorum'da kaç sınıf karantinada?

Vali açıkladı: Çorum'da kaç sınıf karantinada?
774 bin TL'lik ciro yapan MEM'in elinde 500 bin TL'lik iş daha var

774 bin TL'lik ciro yapan MEM'in elinde 500 bin TL'lik iş daha var
Gazi Üniversitesi Rektörü AÖF'den mezun oldu ve kep attı

Gazi Üniversitesi Rektörü AÖF'den mezun oldu ve kep attı

İBB'de görevli müdürlere Yönetim Kurulu üyesi kıyağı

İBB'de görevli müdürlere Yönetim Kurulu üyesi kıyağı
ÖSYM Başkanı: Dört beceriyi ölçen yabancı dil sınavı hazırlıyoruz

ÖSYM Başkanı: Dört beceriyi ölçen yabancı dil sınavı hazırlıyoruz
ABD'den dönen dünyaca ünlü cerrah, Ege Üniversitesi kadrosuna katıldı

ABD'den dönen dünyaca ünlü cerrah, Ege Üniversitesi kadrosuna katıldı
Türkiye'nin konuştuğu istismar olayına yayın yasağı getirildi

Türkiye'nin konuştuğu istismar olayına yayın yasağı getirildi
Youtube'dan bildiri yayınlayan savcının babası koronadan öldü

Youtube'dan bildiri yayınlayan savcının babası koronadan öldü

RTÜK Başkanı Şahin: Doğan Şentürk beni tehdit etti!

RTÜK Başkanı Şahin: Doğan Şentürk beni tehdit etti!
Millet bahçesinin içine 16 milyon TL'lik mutfak

Millet bahçesinin içine 16 milyon TL'lik mutfak
5 Kamu Kurumu çok sayıda personel almak için ilana çıktı

5 Kamu Kurumu çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kabine bugün toplanıyor! Gündem: Fiyat artışları

Kabine bugün toplanıyor! Gündem: Fiyat artışları
Kamuya sınavsız ve ilansız personel alımının sebepleri

Kamuya sınavsız ve ilansız personel alımının sebepleri

Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek-Haritalı

Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek-Haritalı
Kılıçdaroğlu'dan KHK'lılara ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu'dan KHK'lılara ilişkin açıklama
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Konutların yüzde 80'i yangın yönetmeliğine uygun değil

Konutların yüzde 80'i yangın yönetmeliğine uygun değil
Aşı karşıtları bu kez Ankara'da miting yaptı, polise yumruk atıldı

Aşı karşıtları bu kez Ankara'da miting yaptı, polise yumruk atıldı

Belediye Başkanı, ünlü iş adamı Ağaoğlu'na isyan etti

Belediye Başkanı, ünlü iş adamı Ağaoğlu'na isyan etti
Kendisini uyaran okul müdürünü darp etti

Kendisini uyaran okul müdürünü darp etti
İstanbul'da ambulansların trafik çilesi bitmiyor

İstanbul'da ambulansların trafik çilesi bitmiyor
Pansuman için gittiği hastanede öldü: 6'sı doktor 7 kişiye dava

Pansuman için gittiği hastanede öldü: 6'sı doktor 7 kişiye dava
Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Aziz Sancar: Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek

Aziz Sancar: Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek
Rektör 10 farklı görevi yapıyordu. Üniversite dolulukta son sırada yer aldı

Rektör 10 farklı görevi yapıyordu. Üniversite dolulukta son sırada yer aldı
MEB, İzmir Konak Necatibey Ortaokulu ile ilgili iddiaları yalanladı

MEB, İzmir Konak Necatibey Ortaokulu ile ilgili iddiaları yalanladı
Fahiş fiyatla mücadele Kabinenin gündeminde

Fahiş fiyatla mücadele Kabinenin gündeminde
TBMM 1 Ekim'de kapılarını açıyor

TBMM 1 Ekim'de kapılarını açıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Çevre Bakanlığından doğayı kirletenlere 9 ayda 208 milyon lira ceza

Bakanlık bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan 33 bin 744 denetimde, Çevre Kanunu'na muhalefet eden kuruluşlara toplam 208 milyon 99 bin 326 lira ceza uyguladı, 301 tesis faaliyetten men edildi-

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Eylül 2021 11:39
Yazdır
Çevre Bakanlığından doğayı kirletenlere 9 ayda 208 milyon lira ceza

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, bu yılın 9 ayındaki denetimlerde, hava, su ve toprak başta olmak üzere doğayı kirleten tesislere toplam 208 milyon 99 bin 326 lira ceza verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık tarafından ocak-eylül döneminde, tesis ve faaliyetlerin çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslara, sınırlama ve yasaklamalara, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) ve çevresel izin süreçlerinde belirtilen taahhüt, izin koşullarına uygun işletilip işletilmediğinin kontrolü için 33 bin 744 çevre denetimi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, hava kirliliğine yönelik denetimlerde 241 idari işlem yapıldı, 18 milyon 840 bin 222 lira ceza verildi. Su kirliliği kaynaklı 413 işlemde 48 milyon 131 bin 473 lira, toprak kirliliği kaynaklı 54 işlemde 4 milyon 279 bin 403 lira ceza uygulandı. Bu denetimler sonucu hava, su ve toprağı kirletenlere toplam 71 milyon 251 bin 98 lira ceza kesildi.

Ayrıca, gürültü, egzoz ve diğer kirliliğe sebep olan tesislere verilen 136 milyon 848 bin 228 lira ceza ile Bakanlığın bu yılın 9 ayında doğayı kirletenlere verdiği toplam ceza 208 milyon 99 bin 326 lirayı buldu, 301 tesis faaliyetten men edildi.

- Bakanlık tüm süreçleri online takip ediyor

Bakanlık tarafından sahada yapılan denetimlerin yanı sıra "Sürekli Atık Su İzleme Sistemleri" ile 291 atık su arıtma tesisi, "Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri" ile 321 sanayi tesisine ait 740 bacadaki ölçümler 7/24 online izleniyor.

Türkiye'deki 81 ilde toplam 355 hava kalitesi izleme istasyonu ile de uluslararası standartlara uygun hava kalitesi online ölçülüyor.

Bu ölçümler, tam otomatik cihazlarla yapılıyor, istasyonlardan anlık alınan ölçüm sonuçları saatlik ortalamalar halinde, "Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı"na gönderiliyor. Ölçüm sonuçları ham veri olarak "www.havaizleme.gov.tr" adresinden kamuoyunun bilgisine sunuluyor.

"Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı (EKİP)" kapsamında Ergene, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay, Susurluk ve Sakarya havzaları ile Kahramanmaraş Aksu Çayı'nda 82 noktada düzenli izleme çalışmaları devam ediyor.

"Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı" ile de tüm denizlerdeki su kalitesi 353 noktada 2017'den bu yana izleniyor.

Hava kalitesi ölçüm istasyonları, sürekli emisyon ölçüm sistemleri, deniz kalitesi izleme istasyonları ve sürekli atık su izleme istasyonlarından gelen tüm veriler, "Sürekli İzleme Merkezi" yazılım sisteminde toplanıyor.

Bu veriler, çevreye ilişkin karar alma süreçlerinde kullanılıyor.

#ceza# Çevre ve Şehircilik Bakanlığı#

Bu Habere Tepkiniz

2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımlandı

2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımlandı

ÖSYM, 2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımladı
2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamalar güncellendi

2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamalar güncellendi

ÖSYM, 2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamaları güncelledi.
Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol

Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Memurlar siyasi parti toplantısına katılabilir mi?

Memurlar siyasi parti toplantısına katılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, salt siyasi parti toplantısına katılma eyleminin, "siyasi parti yararına fiilen faaliyette bulunmak" eylemi kapsamında değerlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığından, verilen disiplin cezasını iptal eden yerel mahkeme kararını onadı.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
YÖK ulusal düzeyde aramadığı kaliteyi uluslararası düzeyde aramaya başladı!

YÖK ulusal düzeyde aramadığı kaliteyi uluslararası düzeyde aramaya başladı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı uluslararası öğretim elemanı istihdamında aradığı kalite arayışını yükseköğretimin geneline yaymalı!
PCR testi pozitif çıkan memurun özel hizmet tazminatından kesinti yapılır mı?

PCR testi pozitif çıkan memurun özel hizmet tazminatından kesinti yapılır mı?

Testi pozitif çıkan öğretmen 14 günlük karantinanın ücretini alabilir mi?, Raporlu memurun maaşından kesinti yapılır mı?
Muska yazmak disiplin suçu mudur?

Muska yazmak disiplin suçu mudur?

Danıştay 12 Dairesi, zaman zaman muska yazdığını kabullenen imam hatip olarak görev yapan davacının eylemine uygun bir disiplin cezasıyla cezalandırılması gerektiği açık olmakla birlikte, para karşılığı yaptığının açık ve net olarak ortaya konulamaması hususu da dikkate alınarak görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptal edilmesinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
'Hizmetine ihtiyaç kalmadı' denmişti, aksini ispatladı, davayı kazandı

'Hizmetine ihtiyaç kalmadı' denmişti, aksini ispatladı, davayı kazandı

Hizmet sözleşmesi yenilenmeyen personel davayı kazandı ama belediye başlatmadı
Evlenme ödeneği alan kız çocukları yeniden aylık talep edebilir mi?

Evlenme ödeneği alan kız çocukları yeniden aylık talep edebilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurların hak sahiplerinden kimler evlenme ödeneği alır?
Yargıda dev FETÖ temizliği: 600 hakim savcı ihraç olmayı bekliyor

Yargıda dev FETÖ temizliği: 600 hakim savcı ihraç olmayı bekliyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yargı yapılanmasına ilişkin kamuda görev yapan çok sayıda hakim ve savcı, deşifre oldu. 400'ünün soruşturması HSK Teftiş Kurulu'nda devam ederken, 600 hakim ve savcının dosyası ihraç istemiyle HSK Genel Kurulu'na geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı 30 öğretmen alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 30 öğretmen alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 30 öğretmen almak için ilana çıktı. Başvurular 11 Ekim'de sona erecek.
'Kıbrıs Zafere Doğru' Tanıtım

'Kıbrıs Zafere Doğru' Tanıtım

Vatanlarını savunmak için tahsillerini yarıda bırakan Kıbrıslı öğrencilerin ve mücahitlerin destansı direnişi. Kıbrıs Türk’ünün bağımsızlık mücadelesi #KıbrısZafereDoğru yeni sezonuyla çok yakında TRT 1'de!
MKE A.Ş. çok sayıda işçi almak için ilana çıktı

MKE A.Ş. çok sayıda işçi almak için ilana çıktı

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. çok sayıda işçi almak için ikana çıktı
Apple tutkunları yeni iPhone için kuyruğa girdi

Apple tutkunları yeni iPhone için kuyruğa girdi

Uzun süren bekleyişin ardından yeni iPhone 13 dün satışa sunuldu. Dünyanın her yerinde Apple tutkunları mağazaların önünde günün erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.