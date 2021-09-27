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İkinci el otoda Doğan ve Şahin fiyatları uçtu

Araç satış fiyatlarında düzenleme yapılmasını isteyen vatandaşlar, hem alış hem de satış fiyatından dertli. Fiyatlardaki artış, otomobil pazarına yansımış durumda.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Eylül 2021 11:43
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İkinci el otoda Doğan ve Şahin fiyatları uçtu

Otomobil fiyatlarındaki artış yalnızca internette değil, araç pazarında da kendini gösteriyor.

Samsun'da 2. El Otomobil Pazarı'ndaki Doğan ve Şahin model otomobillerin fiyatından alıcılar da satıcılar da şikayetçi.

SATICI VE ALICI ANLAŞAMIYOR

İkinci el otomobiller, önlenemez fiyat artışının ardından duraklama dönemine girdi. Satıcılar aldığı fiyatların altında arabaları satmak istemezken, alıcılar ise fiyatların yüksekliğinden dert yanıyor.

İKİ TARAFI DA MEMNUN ETMİYOR

Alıcı ve satıcılar fiyat konusunda anlaşamayınca piyasadaki durgunluk da devam ediyor.

Samsun'daki pazarda Doğan, Şahin ve Kartal otomobillerin 40 bin TL ila 60 bin TL arasında değişen fiyatlara satışa sunulması iki tarafı da memnun etmiyor.

'40-45 BİN TL EDECEK ARABALAR DEĞİL'

48 bin TL'ye ilana koyduğu arabasının piyasası hakkında konuşan 21 yaşındaki oto satıcısı Mehmet Eren Devranlı, "99 model Doğan arabam var. 15 bin TL ekstra özelliği var. 52,5 bin TL'den 48 bin TL'ye kadar düştüm. Stok halinde bir Doğan'a 50 bin TL istenmez. Emsalsiz, ekstrası bol ise 50 bin TL istenebilir. Arabayı günde 25 kişi soruyor. Fiyatı duyunca, 'Doğan'a bu kadar para verilmez' diyorlar.

Biz de bu işin hastasıyız. 1 haftadır arabayı satış ilanına koydum. Bir de oto pazarında şansımı denemek istedim. Satamasam da binmeye devam ederim. 2. el oto piyasası çok kötü durumda. Fiyatlar çok yüksek. Bu arabalar bence 40-45 bin TL edecek arabalar değil. Bu arabalar 2 sene önce 20 bin TL'ydi. O yüzden alıcılara da bu fiyat pahalı geliyor." dedi.

'DOĞAN VE ŞAHİN'E 60 BİN TL İSTİYORLAR'

100 bin TL'lik bütçesi ile 1 aydır araba bulamadığını dile getiren Ramazan Turhal, "2. el otomobillerin fiyatı şu anda biraz yüksek. Fiyatlar inmiyor. Her zaman yukarıya doğru gidiyor. Bu fiyatların sonu nereye gidecek bilmiyorum. Ben alıcıyım. 100 bin TL bütçem var.

O paraya araba bakıyorum ama olmuyor. Hesap bir türlü tutmuyor. 1 aydır araba arıyorum. Fiyatlar yüksek geldiği için araba bulamıyorum. Bugün Doğan veya Şahin'e 50-60 bin TL para istiyorlar. Piyasa nasıl düzelir bilmiyorum." diye konuştu.

'50 BİN TL'YE 1999 MODEL DOĞAN SLX SATIYORUM'

50 bin TL'ye Doğan marka otomobil satan Ufuk Kaçak, "Piyasa hala durgunluğunu koruyor. Piyasa hareketlenince güzel satışlar bekliyoruz. Galiba şu anda kimse risk almak istemiyor. Yatırım yapmıyorlar. Araçlara yatırım yapılabilir ama herkes bizim gibi düşünmüyor. Ben pazara Doğan, Kartal ve Şahin getirdim. 97 model Doğan SLX için 50 bin TL istiyorum. İyi araba iyi para eder. İsterse 1970 model olsun.

KAPAT [X]

'Doğan ve Şahin'e 50 bin TL istiyor' diyorlar ama biz de bu arabaları 20 bin TL'ye almıyoruz. Aldığımız arabaya yüzde 10 iskontolu şekilde alıyoruz. Ona göre fiyat belirliyoruz. Arabalarımı soran oluyor ama piyasada hareketlilik olmadığı için satışlar seyrek gidiyor." şeklinde konuştu.

'DÜN SATTIĞIM ARABANIN AYNISINI SATTIĞIM PARAYA ALAMIYORUM'

35 bin TL civarında bir araba baktığını dile getiren Seyfi Arslan ise şunları söyledi:

"Dün 34 bin 700 TL'ye 95 model Renault Europa sattım. Sattığım fiyata bugün aynı arabadan alamıyorum. Fiyatlar: Şahin 48 bin TL, Doğan 50 bin TL, Kartal 58 bin TL. Bütçem 35 bin TL civarında. 2. el otomobillere bir el atılması lazım. Satanlar da haklı. 50 bin TL'ye bu otomobili alıyorlar. Fiyatlar düşse de verdiği fiyatın altına arabasını satmaz."

#Samsun# ikinci el# araba pazarı# şahin# doğan

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