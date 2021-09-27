İBB'de görevli müdürlere Yönetim Kurulu üyesi kıyağı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ İSBAK'ın 2020 yılı Faaliyet Raporunda yer alan Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar başlıklı bölümde yönetim kurulu başkan ve üyelerine yapılan ödemeler ile bunlara sağlanan başkaca menfaatlere yer verilmiştir.



A. Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Menfaatler

1- Nurcan ALAN ...................................Yönetim Kurulu Başkanı ...........................................İBB - İnsan Kaynakları ve Eğt. Daire Bşk.

2- Ayhan KOÇ........................................Yönetim Kurulu Başkan Vekili ................................. İBB - Mezarlıklar Daire Başkanı

3- Cemalettin ÖZDEMİR.........................Yönetim Kurulu Başkan Vekili ..................................İSBAK- Yönetim Kurulu Başkan Vekili

4- Esat TEMİMHAN...............................Yönetim Kurulu Üyesi ..............................................İSBAK - Genel Müdürü

5- Adem ÇAPUR.....................................Yönetim Kurulu Üyesi ..............................................İSKİ - Asya Su İnş. - Şube Müdürü

6- Osman ADIYAMAN...........................Yönetim Kurulu Üyesi ..............................................İSKİ - Dış Satın Alma Şube Müdürü

7- Mehmet ÇELİK ...................................Yönetim Kurulu Üyesi.............................................. İBB - Levazım ve Ayniyat Müdürü

8- Yalçın TÜRK........................................Yönetim Kurulu Üyesi ..............................................İBB - Güvenlik Müdür Yardımcısı

9- Hakan APLAK ....................................Yönetim Kurulu Üyesi ...............................................İBB - Avrupa Yakası Zabıta Md. Yrd.

10- Adnan GÜLOĞLU .............................Yönetim Kurulu Üyesi ...............................................İBB - Levazım ve Ayniyat Şube Md. Yrd.

11- Ramazan GÜLTEN .............................Yönetim Kurulu Üyesi ...............................................İBB - İmar Müdürü

12- Aşkın UÇAŞ........................................Yönetim Kurulu Üyesi ...............................................İSBAK - Operasyon Müdürü

13- Kubilay DEMİR....................................Yönetim Kurulu Üyesi ...............................................İSBAK - Ürün Yönetim ve İş Geliştirme Mdr.

14- Emine ATEŞ TAN................................Yönetim Kurulu Üyesi ...............................................İBB - Dış İlişkiler Müdürü Vekili

15- Kemal DURAN....................................Yönetim Kurulu Üyesi ...............................................İBB - Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü

16- Özge URAL ÖZTÜRK.........................Yönetim Kurulu Üyesi ...............................................İBB - Hukuk Müşaviri

17- Sabriye Zuhal BOSTAN........................Yönetim Kurulu Üyesi...................... .........................İBB - Teftiş Kurulu Başkan Yrd.

18- Tayyar AKDAĞ....................................Yönetim Kurulu Üyesi ...............................................İSKİ - Gaziosmanpaşa Şube Müdürü

19- Yeter BÜYÜKDURMUŞ......................Yönetim Kurulu Üyesi ...............................................İSBAK - Yönetim Kurulu Üyesi





Görüleceği üzere, bir yönetim kurulu başkanı ve 18 yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır. Aşağıdaki yer alan mali değerler, 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında görev almış tüm yönetim kurulu üyelerini kapsamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali menfaatlerin yıllık toplamı; Ücretler 1.602.222 TL, Özel sağlık sigortası 221.925 TL olmak üzere toplam 1.824.148 TL'dir.

B. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Menfaatler



Aşağıdaki yer alan mali değerler, 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında görev almış tüm üst düzey yöneticileri kapsamaktadır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan mali menfaatlerin toplam tutarı: Ücret+ prim+ ikramiye olmak üzere; 3.464.114 TL, Özel sağlık sigortası 249.940 TL olmak üzere toplam 3.714.055 TL'dir.

C. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatlar



Aşağıdaki tabloda görülen 2020 yılına ait mali menfaat değerleri, 01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde şirketimiz kadrosunda yer alan tüm yönetim kurulu üyelerini ve üst düzey yöneticileri kapsamaktadır.

Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri toplamı: 188.951 TL'dir.

Şirketin her yıl net karı azalıyor

Şirketin 2018 yılı net karı 39.432.126 TL,

Şirketin 2019 yılı net karı 15.948.014 TL,

Şirketin 2020 yılı net karı 7.137.251 TL,

Görüleceği üzere Şirketin her yıl net karı dramatik bir şekilde azalmaktadır.