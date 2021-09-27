Polisin kestiği alkolmetre cezası Yargıtay'dan döndü
TRAFİK polislerinin uygulama noktasında durdurduğu kronik hastalığı bulunan sürücü, Covid salgını sebebiyle alkolmetreyi üflemek istemeyince 3 bin 516 TL cezayı yedi.
Kaynak : Sabah
Eklenme : 27 Eylül 2021 12:03
Sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konulan sürücüye müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, sürücünün cihazı üflemek yerine gerekirse kan tahlili yapılmasını istemesinin kabul edilebilir gerekçe olduğuna hükmederek cezayı iptal etti.
Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 19. Ceza Dairesi, kronik rahatsızlığı bulunan kişinin Covid hassasiyetinin anlaşılabilir bir talep olduğuna dikkat çekti.