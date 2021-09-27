Darp edilen okul müdürüne meslektaşları destek çıktı

Sivas'ta geçtiğimiz gün bir okul müdürü, okulun bahçesine araç park etmek isteyen kişi tarafından darp edilmişti. Aracını okul bahçesine park etmek isteyen E.G., okul müdürü F.Ç. tarafından uyarılmış, ikili arasında çıkan tartışmada okul müdürü F.Ç. burnundan yaralanmıştı. Olaydan sonra meslektaşları, toplandıkları okul bahçesinde okul müdürüne destek oldu.

Burada açıklamalarda bulunan Memur-Sen Sivas il Temsilcisi Halil İbrahim Temiz, "Öncelikle Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 Nolu Şube Olarak Eğitim çalışanlarının şiddete maruz kalmasını nefretle kınıyoruz. Sivas Merkez Şehit Adnan Saka Ortaokulu Müdürümüz Feryat ÇEVİK okulunda hafta sonu Destekleme Yetiştirme Kurslarında Görevli İdareci iken 26.09.2021 Pazar günü 13:30 sıralarında okul bahçesine aracını park eden E.G.'ye okul bahçesinde araç bulundurmanın yasak olduğunu söylemesi üzerine; E.G. tarafından okul müdürümüze küfürler edilmiş, fiili şiddette bulunulmuş, şiddet ve darp sonrası okul müdürümüzün burnu kırılmıştır. Okul müdürümüz Feryat Çevik'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu olayda bizi derinden yaralayan bir diğer konu da arkadaşımıza saldıran bu vandalın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış olmasıdır. Buradan yetkililere bir kez daha sesleniyorum bu vandalın tutuklanması için saldırıya uğrayanın eğitim çalışanı dışında birilerinin olması mı gerekiyor? Eğitimciye verilen değer bu mu? Hani eğitimciye verilen değer her şeye değerdi. Bu kararın yetkililerce yeniden gözden geçirilmesini bekliyoruz. Şiddeti nefretle kınıyor, reddediyor, telin ediyoruz. Eğitimciye şiddet konusunda bütün eğitim çalışanlarının yekvücut bir şekilde dimdik ayakta olduğunu tüm Türkiye kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.