Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirilirken Pençe-Yıldırım bölgesinde de bir PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.