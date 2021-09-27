15 bin öğretmen atama başvurusu başladı

Öğretmenlerin heyecanla beklediği gün geldi. 15 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular başladı.

Öğretmen adayları başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden yapacak. Sisteme e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile girilecek. Form doldurularak başvuruda bulunabilecek.

Atama işleminde, 2020 ve 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları ile başvurular alınacak.

Atama sonuçları 31 Ocak'ta

Başvuru süreci 8 Ekim'de sona erecek. Sözlü sınavlar 12-27 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Atama tercihleri 21-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sonuçlar ise 31 Ocak'ta açıklanacak.

En fazla atama sınıf öğretmenliğinde

En fazla atama 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği alanında yapılacak.

Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı.

Ayrıca, öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

Başvuru için tıklayınız