YADER, Aile Bakanını ziyaret edip, talepleri iletti

Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanları Koruma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YADER) Başkanı Salih Çetin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'ı ziyaret edip, talepleri iletti.

YADER'den ziyarete ilişkin yapılan açıklama şu şekilde

Koruma kararı 18 yaşından önce kaldırılanların,

Kamuda çeşitli nedenlerle müstafi sayılanların veya göreve başlatılmayanların,

Öğrenimine göre unvanına atanamayanların gerekçeleriyle ilgili hususları ve aşağıdaki diğer konularla ilgili olarak Derneğimiz Yönetim Kurulu, Kadın Kolları, Gençlik Kollarının da katılımıyla;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn Derya YANIK'la etraflı olarak yukarıda bahsettiğimiz taleplerinizle ilgili görüşmelerimiz oldu. Görüşme de öncelikle Sn Bakanımıza hayırlı olsun dileklerimizi ilettik ve bizleri makamında ağırlamasından dolayı özellikle teşekkür ettik.

Bu görüşmeler esnasında Sayın Bakanımızda aşağıda listedeki maddeler halinde bulunan hususlarda en çok yukarıdaki maddeler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Bu değerlendirmelerde;

1-Koruması Kaldırılanların mahkemelerde genel olarak davaları kazandıkları ve bu hususun artık mahkemelerde değil tek maddelik kanunla çözüme kavuşturulması gerektiği gerekçelerle örnekleriyle izah edildi,

2-Kamuda çeşitli nedenlerle müstafi sayılanların veya göreve başlatılmayanların genel olarak haksızlığa ve toplumda mağduriyetlere neden olduğu gerekçeleri ve örnekleriyle izah edildi,

3- Öğrenimine göre unvanına atanamayanların gerekçeleriyle örnekleriyle izah edildi.

Bu 3 maddeyle ilgili kanun teklifinin çıkartılmasının elzem olduğu, kardeşlerimizin çok mağduriyetler yaşadığı, bürokratik engellerle karşılaştığımız hususlar dahil bu hususların kardeşlerimiz için gerçekten çok önemli olduğu Sayın Bakanımıza etraflıca arz edildi.

Sayın Bakanımız bu hususlara ait dosyamızı inceledi ve Bakanlık olarak gerekli incelemeler sonrasında değerlendirmeler yapılacağını dile getirdi.

Çalışmaların ayrıntılarına anılan Bakanlık karar verecek olup, ayrıntılar sizlere aralıklı olarak paylaşılacaktır.

Dosyamızda ki kanun teklifimize web sitemizdeki duyurular kısmından ulaşabilirsiniz. www.yader.org.tr

Görüşmeye katılan Derneğimiz Genel Saymanı Abdulbaki VAROL, Genel Sekreteri Sedat DEMİREL , Kadın Kolları Genel Başkan Yrd. Aliye YAVUZ ile Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcımız Kerim BODUR'a teşekkür ederiz.

Sayın Bakanımıza, ilgi ve alakalarından dolayı can-ı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.