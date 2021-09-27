Yolun karşısına geçerken iki farklı otomobilin çarptığı kişi öldü
Aydın'ın Çine ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen kişi, 2 ayrı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Eylül 2021 15:05
H.Y. (64) yönetimindeki 48 YE 378 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Çaltı Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Alper Güler'e (30) çarptı. Alper Güler, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
Daha sonra, önceki araçla aynı istikamette giden M.D'nin kullandığı 09 C 3330 plakalı otomobil, Güler'e çarptı. İhbar üzerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Güler'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Her iki aracın sürücüsü gözaltına alındı.