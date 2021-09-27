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Son 3 gün! Yapılandırmada yüzde 90'ı siliniyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Vekili Cevdet Ceylan, yaklaşık 1 milyon borçlunun toplam 51,5 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Eylül 2021 15:47
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Vekili Cevdet Ceylan, AA muhabirine, Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 Sayılı Kanun kapsamında hem SGK hem de vergi alacaklarının yapılandırıldığını hatırlattı.

Nisan 2021 ve öncesine ait hemen hemen tüm alacakların yapılandırma kapsamında olduğunu belirten Ceylan, "SGK sigorta primleri, idari para cezaları, Genel Sağlık Sigortası alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan kaynaklanan alacaklar, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan rücu alacakları ile Bağ-Kur sigortalılarının hizmetlerinin durdurulmasından dolayı, ihyadan dolayı olan alacaklarımız yapılandırma kapsamına girmekte." ifadelerini kullandı.

Ceylan, yapılandırma başvurularının tümünü elektronik ortamda alabildiklerinin altını çizerek, "İşverenlerimiz kendilerine ait, kurumumuzun verdiği şifreleri kullanarak e-sigorta kanalıyla başvurabilirler. Bağ-Kur sigortalılarımız ve primini kendi ödeyen Genel Sağlık Sigortalısı gibi sigortalılarımız da e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Vatandaşlarımız isterlerse posta yoluyla isterlerse de il müdürlüklerimize veya bulundukları yerdeki sosyal güvenlik merkez müdürlüklerimize giderek başvurularını yapabilirler." dedi.

- "Yüzde 60-70'lere varan ödeme kolaylığı var"

Vatandaşların, kanun kapsamında ödemelerini 36 aya varan vadeyle yapabileceklerini ifade eden Ceylan, özellikle peşin veya iki taksitli ödemede ise birçok avantaj sağlandığına dikkati çekti. Ceylan, vatandaşlara sağlanan avantajlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Peşin ödemede, gecikme cezası ve gecikme zammının yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı siliniyor. Taksitli ödemede ise ilk taksitin tam ve süresinde ödenmiş olması şartıyla, kalan borcun tümünün ikinci taksitte ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammının yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50'si siliniyor. Yapılandırmadaki faiz oranı üretici fiyatlarından kaynaklı enflasyona göre uygulanacak. Yani normal kanunda olan gecikme zammı, gecikme cezası ve yasal faiz yerine Üretici Fiyat Endeksi'ne göre borç güncellenecek. Dolayısıyla vatandaşlarımızın çok büyük avantajı olacak. Yüzde 60-70'lere varan ödeme kolaylığı var. Vatandaşlarımıza peşin ödemelerini tavsiye ediyorum."

- Bağ-Kur sigortalıları

Ceylan, yapılandırma kanununda Bağ-Kur sigortalılarına yönelik de iki düzenleme bulunduğuna dikkati çekerek, "Birincisi nisan ayı ve önceki döneme ait borcu bulunan Bağ-Kur'lular 1 Kasım'a kadar borçlarını ödemezlerse veya yapılandırmazlarsa, bu sigortalılarımızın nisandan önceki döneme ait borçlarını ve hizmetlerini siliyoruz. Eğer faaliyetlerine devam ediyorsa da 1 Mayıs itibarıyla yeniden sigortalılıklarını sağlıyoruz. Yani önceki döneme ait borçlarını artık SGK olarak biz takip etmeyeceğiz. Ancak Bağ-Kur sigortalılarımız isterlerse daha sonraki dönemde bu hizmetlerini satın alma hakkına sahipler." şeklinde konuştu.

Ayrıca, yapılandırma döneminden önce hizmetleri durdurulan Bağ-Kur'lular olduğuna işaret eden Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağ-Kur'lular isterlerse bunları ihya etme hakkına sahip. Bu sürelerin ihyası için 1 Kasım'a kadar müracaat etmeleri ve 30 Kasım'a kadar da bu borçları tek seferde ödemeleri gerekiyor. Burada da yine yüzde 70'lere varan avantajlar söz konusu. Bağ-Kur sigortalıların, özellikle emeklilik hakkını kazanmış olan Bağ-Kur sigortalıların bu imkandan faydalanmasını öneriyorum. Kamu bankalarıyla yaptığımız protokol gereği 36 aya kadar vadeyle 1,55 faiz oranıyla kredi çekmek suretiyle bu borçlarını ödeyebilirler. Kendilerinin borçları da ödediğimiz aylıktan kesilmek suretiyle bankalara ödenecek."

- Genel Sağlık Sigortası prim borçları

Ceylan, kanun kapsamında Genel Sağlık Sigortası borcu bulunanlara da ödeme konusunda birçok fırsat sağlandığını dile getirerek, "Genel Sağlık Sigortası borcu bulunanlar, 31 Aralık'a kadar borçlarının anaparasını öderlerse hiçbir şekilde bu borçlar için faiz alınmayacak, faizin tamamı silinecek. Ayrıca bugüne kadar hiç gelir testine başvurmamış ve ödeme gücü olmayan vatandaşlarımız 30 Kasım'a kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir testi için başvurabilecekler. Eğer gelir testine başvurur ve gelir testi sonucunda ödeme gücü olmadığı ortaya çıkarsa bunların da geriye dönük bütün genel sağlık sigortası prim borçları silinecek." diye konuştu.

- "Son başvuru süresi 30 Eylül"

Yapılandırma kapsamında ilk taksit ödemelerinin 30 Kasım'a kadar yapılabileceğini hatırlatan Ceylan, şunları kaydetti:

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"Ödemelerde yüksek bir oran bekliyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon başvurumuz var ve 51,5 milyar liralık yapılandırılmış borcumuz var. Bunun son günlerde giderek artacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımızdan istirhamım, lütfen başvuru süresini kaçırmasınlar. Son başvuru süresi 30 Eylül ve yasal düzenleme olmadan yeni bir uzatma olması mümkün değil."

#Genel sağlık sigortası# SGK# Sosyal Güvenlik Kurumu# Cevdet Ceylan#

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