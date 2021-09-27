Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
ÖSYM, 5 Eylül'de yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Eylül 2021 16:15
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-TUS 2. döneme ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
Öte yandan aynı tarihte yapılan Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) sonuçları da aynı internet sitesinden öğrenilebilecek.