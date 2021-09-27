Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Barosu'na dava açtı

Erbaş'ın Hacı Bayram Camisi'nde verdiği Cuma hutbesinin ardından Ankara Barosu bir basın açıklaması yapmıştı. Açıklamada yer alan ifadelerden dolayı Ankara Barosu'na 'kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla dava açıldı.

İddianamede müşteki olarak yer alan Erbaş'ın Cuma namazında verdiği hutbede, "Ey insanlar, İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullanmıştı. Hutbedeki ifadelere tepki gösteren Ankara Barosu tarafından yapılan basın açıklamasında, "Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır" denilmişti.

Basın açıklamasının ardından başlatılan soruşturmada ise baro suçlamaları kabul etmeyerek ifade özgürlüğü hakkını kullandıklarını belirtmişti. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek davada Baro Başkanı Erinç Sağkan ve 11 yönetim kurulu üyesi 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.