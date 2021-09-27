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Türkiye'de bir ilk: Anaokulum bahçemde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen "Anaokulum Bahçemde Projesi"nin ilk iki okulu açıldı. Türkiye'de bir ilk olan proje ile okul öncesi eğitimi alacak çocuklar, bulundukları apartman sitelerinden çıkmadan okullarına gidebilecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Eylül 2021 17:33
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Türkiye'de bir ilk: Anaokulum bahçemde

'Eğitim Şehri Gaziantep' için desteklerini aralıksız sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eğitimde temelin sağlam olması için büyük önem arz eden okul öncesi eğitim için Türkiye'de bir ilke imza attı. Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirdiği "Anaokulum Bahçemde Projesi" hayata geçirildi. Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların eğitime erişimini kolaylaştırmak ve okullaşma oranına katkı sunmak amacıyla merkez ilçelerde bulunan, 100 hane ve üstü apartman sitelerinin Milli Eğitim Bakanlığı' nın yayınladığı "Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği" ne uygun fiziki koşulları sağlayan bölmelerinde tefrişatı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak hizmete sunuldu.

Şehitkamil İlçesi'nde bulunan, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı başı itibariyle 3-6 yaş arası çocuklara tam gün okul öncesi eğitim hizmeti verilmeye başlayan 2 anaokulunun resmi açılışı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve site sakinlerinin katılımı ile açıldı.

Proje kapsamında Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerimizde yaklaşık 20 farklı site ile görüşme ve ön çalışmalar devam ediyor. Proje tanıtımı için site yönetimleri ziyaret edilerek verilen hizmetin detayları anlatılıyor. Gaziantep'te birçok apartman sitesinde anasınıfı açılarak hizmetin yerindeliği sağlanması amaç olarak belirlendi.

Bireysel ve toplumsal başarı için her şey okullarda başlıyor

Anaokulu açılışlarında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneye Süt Bebeğe Can, Hoş Geldin Minik Hemşerim, çocuk kütüphaneleri, Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor, dijital kütüphane projeleri ile GASMEK ve spor yatırımlarından bahsederek, "Valimiz, geldiği günden bu yana 'Eğitim Şehri Gaziantep' in altlığını hazırlamak için her türlü desteği verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıl önce yola çıktığımızda eğitim ve sağlıkta önce insan dedik. Her türlü desteği verdi. Bilim dünyası 'eğitimde 7 yaş çok geç' diyor. Çünkü baktığımızda yabancı dil için bile 3-5 yaş arasında algının çok farklı olduğu, dil eğitiminin o yaş grubunda verilmesi gerektiğini söyleyen veriler var. Bize düşen bunun altlığını hazırlamaktı. İnsanı merkeze alan bir altyapının çalışması gerektiğini gördük. Birlikte iş yapma modeline başladık. Büyükşehirlerde böyle projeler aile ekonomisini olumlu manada etkiliyor. Servis ve diğer masrafları yapmak zorunda kalmıyorlar. Elimizde büyük bir hazine var gençlerimiz sayesinde. Çocuklarımızı zamanın ruhuna göre yetiştirebilmek için işi sıkı tutmamız gerekiyor. Bunun için baştan temeli sıkı tutup çocuklarımızı eğitim ordumuza teslim etmemiz gerekiyor. Öğretmenlerimizin elinde çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Bizim amacımız çocuklarımızı her yönden geleceğe hazırlamak. Çocuklarımıza imkan ve fırsat tanıdığımda çok büyük başarılar ortaya çıkıyor. Bireysel ve toplumsal başarı için her şey okullarda başlıyor. Milli Eğitim'in büyük bir altyapısı var. Belediye olarak da bizde destek veriyoruz. Bu proje örnek oldu" ifadelerini kullandı.

"Okul öncesini ihmal edemeyiz"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise projeye destek verenlere teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimle ilgili bir hedefi var. Bütün kurumlar eğitim için aynı hedef doğrultusunda hareket etmezse biz kalitemizi yükseltemeyiz. Gaziantep'te üniversite öğrencilerimizin yüzde 95'i Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yerleşti. Bırakın yüzde 5'i bir kişinin bile bir sıkıntısı varsa bu konaklama nedeni ile bu hepimizin sorunu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kendi kamplarını, sosyal tesislerini bizlere tahsis etti. Eğitimi her geçen gün bir adım öteye götüreceğiz. Bu proje Türkiye'de örnek alınabilecek bir model. Çok faydası var ama en önemli faydalarından biri genç annelerin yükünü azaltması. Okul öncesini ihmal edemeyiz. Bu okulların sayısının artmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Anneler çocuklarını binaların dışına çıkmadan güvenle devlet kurumlarına teslim edebilecek"

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise konuşmasında okul öncesinde 1 yıl eğitim alan çocukların hayata önde başladığını aktararak, "Büyükşehir Belediyesi'nin birçok yerde okul öncesi eğitim için açılışlarda faydası oldu. Sitelerde yapılan bu çalışma el birliği ile projemizi geliştirdik. Çocuklar binaların dışına çıkmadan güvenle devlet kurumlarına teslim edebilecek anneler. Servis, güvenlik, soğuk, sıcak sıkıntıları olmayacak" diye konuştu.

#gaziantep# anaokulu#

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