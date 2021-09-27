Yol yüzünden ağabeyi ve yeğenini pompalı tüfekle öldürdü

Alınan bilgiye göre, olay Tarsus ilçesi Taşobası Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet K. (49), evlerinin önünden geçen yol yüzünden aralarında husumet bulunan ağabeyi Hüseyin K. (63) ve yeğeni Eyüp K. (41) ile arazide karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ahmet K., yanında bulunan pompalı tüfekle kardeşi Hüseyin K. ve yeğeni Eyüp K.'ye defalarca ateş etti. Baba ile oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı Ahmet K. olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı.