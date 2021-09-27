Diyanet'ten 'yapay ete cevaz verildi' iddialarına yalanlama
Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulunun yapay etin caiz olduğuna yönelik hiçbir fetvası olmadığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Eylül 2021 18:43
Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yapay ete cevaz verdiği iddiaları üzerine açıklama yaptı.
Diyanet'ten yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır. Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur" denildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama;
Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır. Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Diyanet İşleri Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği