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Türk şirket Virasoft, 2,5 milyon dolar yatırım aldı

Eczacıbaşı Momentum Yatırım Müdürü Berktuğ İncekaş:- "Eczacıbaşı Momentum olarak global bakış açısına sahip sağlıkta yapay zeka alanına odaklanmış Virasoft'un yatırımcısı olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Eylül 2021 19:31
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Türk şirket Virasoft, 2,5 milyon dolar yatırım aldı

Patoloji alanında geliştirdiği yapay zeka çözümleri ve dijital patoloji uygulamaları ile öne çıkan Virasoft, aldığı 2,5 milyon dolar yatırım ile çözümlerini başta ABD olmak üzere yurt dışında yayarak diğer ülkelerdeki hasta ve doktorların hizmetine sunacak.

Şirket açıklamasına göre, Virasoft, Türkiye'de geliştirdiği yenilikçi çözümleri, aldığı "Seri A" yatırımı ile global pazara taşıyor. Şirket, haftalar süren vaka raporlama sürelerini geliştirdiği yapay zeka algoritmaları ve dijital patoloji çözümleri ile 3-4 güne düşürüyor. Ayrıca, kanser tanı ve tedavi süreçlerinde sunduğu çözümler ile yapay zeka destekli dijital dönüşüm sağlıyor.

Türkiye'de özel ve kamu olmak üzere 20'den fazla hastane ile iş birliği yapan Virasoft, Türkiye'de sunduğu tele patoloji, dijital patoloji ve yapay zeka sistemleri ile 200 binin üzerinde hastaya hizmet sağladı. Virasoft yazılımlarını kullanan doktorlar, bu vakaların 50 bininde yapay zeka algoritmalarından faydalandı. Şirket, gelecek yıl meme, prostat, akciğer ve kolon kanseri gibi birçok solid kanser türünde kullanılabilen yapay zeka algoritmalarını yurt dışına taşımaya hazırlanıyor. Şirket, aldığı 2,5 milyon dolar yatırım ile çözümlerini başta ABD olmak üzere yurt dışında yayılarak diğer ülkelerdeki hasta ve doktorların hizmetine sunacak.

Virasoft bu yatırım turunu, Eczacıbaşı Momentum'un önderliğinde Teknoloji ve İnovasyon Fonu, DCP, TT Ventures, Acıbadem Üniversitesi, Ak Portföy Girişim Sermayesi, ile birlikte Mustafa Selim Kondu, Burak Uzel, Bedi Turgut Uzel, Fatma Fatoş Özbaş melek yatırımcılarının da katkılarıyla 2,5 milyon dolar ile tamamladı.

- "Aldığı yatırımlarla uluslararası arenaya açılması bizleri de gururlandırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eczacıbaşı Momentum Yatırım Müdürü Berktuğ İncekaş, "Sağlık alanında dijital dönüşümün ve yapay zeka uygulamalarının kullanımının hızla arttığını görüyoruz. Gökhan ve Samet'in dijital patoloji alanındaki çözümlerini özgün verilerle geliştirdikleri yapay zeka algoritmaları ile birleştirmeleri sonucunda yurt dışında önemli bir oyuncu olacaklarına inanıyoruz. Eczacıbaşı Momentum olarak global bakış açısına sahip sağlıkta yapay zeka alanına odaklanmış Virasoft'un yatırımcısı olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulan Teknoloji ve İnovasyon fonu adına açıklama yapan Seçkin Yelmen ise patoloji alanındaki dijital dönüşüm trendini yapay zeka ile birleştirerek kanser teşhisi alanında dünya çapında çok önemli bir oyuncu olacağına inandıkları Virasoft'un başarılı ekibini bu yolculukta desteklemekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Virasoft'un ilk yatırımcısı olan uluslararası yatırım sermaye fonu olan DCP adına yatırım sürecini değerlendiren Fırat Özpınar ise Virasoft'un geliştirdiği çözümlerin patoloji dikeyinde sağlık sektörünün dijital dönüşümünde önemli bir rol oynayacağına inandıklarını belirterek, Türkiye'de bu alanda lider olan şirketin gerçekleşen bu yatırım turu ile özellikle uluslararası büyümesinin hızlanmasını beklediklerini aktardı.

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan da şunları kaydetti:

"Dijital sağlık hizmetleri, öncelikli yatırım alanlarımızdan biri. Bu kapsamda, özellikle dijital patoloji alanında geliştirdiği ürünlerle fark yaratan yerli yapay zeka şirketi Virasoft'a yaptığımız yatırımlarla doktorlarımıza daha çok teknolojik çözüm sunmayı hedefliyoruz. Virasoft'un sahip olduğu teknolojik yetenekler küresel çapta ses getirecek derecede günden güne gelişiyor. İleride daha da büyüyeceğini öngördüğümüz bu girişimin aldığı yatırımlarla uluslararası arenaya açılması bizleri de gururlandırıyor."

- "Girişimi uzun zamandır bilimsel ve operasyonel imkanlar sunulması anlamında destekliyoruz"

Acıbadem Üniversitesi adına süreci değerlendiren Prof. Dr. Ümit İnce de "Patolojinin dijitalleşmesi ve yapay zeka algoritmalarının tanı ve tedavi süreçlerinde yaygın olarak kullanılması alanında büyük fırsat olduğunu gördüğümüz için hem girişimi uzun zamandır bilimsel ve operasyonel imkanlar sunulması anlamında destekliyoruz hem de yatırım yapma kararı aldık.'' ifadelerini kulandı.

Ak Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Göktürk Işıkpınar ise "Yapay zeka alanındaki gelişmelerin dünya çapında dijital sağlık hizmetlerine olumlu yansımasının önemli ivme kazandığı bir dönemde, Virasoft'un, geliştirdiği dijital patoloji çözümleri ile Türkiye'de yakalamış olduğu başarı hikayesini bu yatırım turu ile yurt dışına taşıma yolculuğuna yeni bir ortak olarak katılmak bizim için heyecan ve onur verici." değerlendirmesinde bulundu.

2015 yılında Gökhan Hatipoğlu ve Samet Ayaltı tarafından kurulan Virasoft, Türkiye'nin yapay zeka alanında çalışan firmalarından biri. Virasoft'un çözümleri şu anda Türkiye genelinde 20'den fazla hastanede, 300'ün üzerinde hekim tarafından kullanılırken çeşitli üniversitelerde 3 binin üzerinde tıp öğrencisi Virasoft eğitim platformunu kullanıyor.

KAPAT [X]

Kuruluşundan bu yana aldığı yatırımları ve gelirlerini Ar-Ge faaliyetlerine harcayan Virasoft, bu yıl ikisi yurt dışı olmak üzere 4 bilimsel projeye destek kazandığını, ayrıca 10'un üzerinde bilimsel çalışma yayınlayacağını da duyurmuştu.

#Virasoft

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