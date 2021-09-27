Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber!

Kütahya-Eskişehir kara yolu Fuar Kavşağı'nda 19 Temmuz'da, A.Ş. yönetimindeki 43 ACH 332 plakalı otomobil ile çarpışan 43 AAY 552 plakalı motosikletin sürücüsü Nazlı Asıldan (21), Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 70 günlük tedavi sürecine rağmen hayatını kaybetti.

Genç kızın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çalca Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Baba Raif Asıldan'ın yakınlarına, kaza yapar endişesiyle kızını motosiklet tutkusundan vazgeçiremediğini, bu nedenle 2 yıl önce çok istemesine rağmen kızına motosiklet almadığını, ancak kendisinin çalışarak kazandığı parayla aldığını söylediği belirtildi.