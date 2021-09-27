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İstanbul Boğazı'nın ortasında moloz yığını

2017 yılında üzerindeki kaçak yapıların yıkılmasıyla başlayan süreçte adeta harabeye dönen Galatasaray Adası sessiz bekleyişini sürdürüyor. Galatasaray Spor Kulübü ile adanın işletmecisi Mehmet Koçarslan arasındaki davanın bir üst mahkemede devam etmesi nedeniyle de ada üzerinde herhangi bir çalışma yapılamıyor.

Kaynak : DHA
Eklenme : 27 Eylül 2021 20:52
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İstanbul Boğazı'nın ortasında moloz yığını

Bir zamanlar eğlenceli partilerin verildiği Galatasaray Adası, suyunun rengi yeşile dönen havuzu, üzerindeki yarı yıkık binalarla İstanbul Boğazı'nda görüntü kirliliği yapmaya devam ediyor.

2017 YILINDA ÜZERİNDEKİ KAÇAK YAPILAR YIKILMAYA BAŞLADI

Halk arasında "Su Ada" olarak bilinen Galatasaray Adası üzerindeki imara aykırı yapılaşma nedeniyle 2017'de yıkım sürecine girmişti. Başlayan çalışmalarda denizden adaya getirilen iş makineleri ada üzerinde bulunan ve yıllar önce yapılan yerlerin bir bölümünü yıkmıştı. 2018 yılında yapılan ikinci yıkımda ise adada bulunan yazlık restoran ve bazı ofislerin yıkım işlemleri tamamlanmıştı. Adanın yan taraflarının Boğaz'da kötü bir görüntü oluşmaması için kapatılmasına karar verilmiş ve moloz yığını olarak söküm işlemleri başlamıştı. Yıkımların tamamlanmasının ardından İstanbul Boğaz'ındaki tek ada olma özelliğini taşıyan Galatasaray Adası'nda bugüne kadar bir çalışma yapılmamıştı.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Adayla ilgili başlatılan yasal süreç içinde Galatasaray Spor Kulübü, Mart 2021 yılında yaptığı açıklamada Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine açtıkları tahliye davasını kazandıklarını açıklamıştı. Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun" denilmişti.

DAVA BİR ÜST MAHKEMEDE

Ancak adanın işletmecisi olan iş insanı Mehmet Koçarslan, davayı İstinaf Mahkemesine taşıdı. Koçarslan, adanın tahliyesi konusundaki yargı sürecinin devam ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili olarak Galatasaray Spor Kulübü ise yargı sürecinin devam ettiği için açıklama yapmadı.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Yaşanan süreçlerin ardından Galatasaray Adası üzerindeki yıkık binaları ile İstanbul Boğazı'nda görüntü kirliliği yapmaya devam ediyor. Galatasaray adası üzerine bulunan yarı olimpik havuz, günümüzde içindeki suyun rengi yeşile dönmüş durumda. Ada üzerindeki molozların bir bölümü taşınmış olsa da, bir zamanlar eğlenceli partilerin verildiği ada üzerindeki yıkık binaları ile birlikte sessiz bir şekilde kaderini bekliyor.

GALATASARAY ADASI

Kuruçeşme semtinde, kıyıdan 165 metre açıkta birkaç büyük kayadan oluşan ada, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında Saray Baş Mimarı Serkis Kalfa'ya hediye edilmişti. Ada Serkis Bey'in varisleri tarafından 'Şirket-i Hayriye Vapur İşletmesi'ne kiraya verilmiş ve uzun yıllar kömür deposu olarak kullanılmıştı. Hazine, 2003 yılında adanın kamulaştırılması için dava açmış, Maliye hazinesi devredilen ada daha sonra Galatasaray Spor Kulübüne tahsis edilmiş, sosyal tesis ve yüzme havuzu olarak kullanılmıştı. Galatasaray Adası'nı 2006 yılından bu yana Mels Turizm otelcilik Restoran Eğlence Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited şirketi işletiyordu.

#Galatasaray Adası#

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