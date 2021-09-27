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Başaramazsın dediler, market sektöründe patron oldu

Heybeliada'da yaşayan 39 yaşındaki Nursen Kaplan, yıllarca sözleşmeli öğretmenlik yaptıktan sonra, perakende sektörüne adım attı. 2013 yılında zincir bir marketin bayiliğini devralan genç kadın, 1.5 yıl önce Heybeliada CarrefourSA Mini Market'i işletmeye başladı. Kadın girişimcilere örnek olan Kaplan, "'Başaramazsın' deyip gözümü korkutanlar oldu. Sektör çok zor ve özveri istiyordu ama arkasında kadın gücü vardı. Ben bunu çalışarak başardım" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 27 Eylül 2021 22:59
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Başaramazsın dediler, market sektöründe patron oldu

Nursel Kaplan, uzun yıllar Anadolu'da sözleşmeli öğretmenlik yaptı. Yıllar sonra eşiyle Heybeliada'ya taşınmaya karar veren genç kadın, perakende sektörüne adım attı. 2013'te zincir bir marketin işletmesini devraldı, işler yolunda gitmeyince marketi kapatmak zorunda kalan Nursen Kaplan'ı yolu yaklaşık 1.5 yıl önce CarrefourSA ile kesişti. Heybeliada CarrefourSA Mini Market'i devralan Nursen Kaplan, yaşadıklarını kadın girişimcilere ilham olmak için anlattı.

"GÖNÜLLE VE İÇTEN ÇALIŞTIM"

Perakende sektörüne ilk olarak 9 yıl önce adım attığını ifade eden Nursen Kaplan, "Bu sektörle hiç ilgisi olmayan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum; çalışarak her şeyi başarabilirsiniz. Yaklaşık 9 senedir sektördeyim ve 1.5 yıldır da bu markayla çalışıyorum. Gönülle ve içten çalışmak markayı benimseyerek bu işin altından kalktım. Bugünkü başarımı bunlara bağlıyorum. Benim 2 çocuğum var. Biri 11, diğeri ise 7 yaşında. Hamileliğim, çocuklarımın büyümesi hepsi bu markette geçti. Onlar bana destek oluyor ben de onlara. Birlikte çalışıyoruz aslında. Bu sektöre ilk başladığımda küçük bir marka altında çalışıyordum. Marka ve ürün çeşit yelpazem daha azdı ama bu marka sayesinde ürün çeşitliliği arttı. Bazı ürünler var ki satılmaz dememe rağmen burada onlar dahi tercih edilir oldu. Kaliteli ürünleri uygun fiyata almaya başladım" dedi.

"KADININ GÜCÜ, HİÇBİR YERDE KÜÇÜMSENEMEZ, YETER Kİ İSTESİNLER"

Kadın girişimcilere tavsiyelerde bulunan Nursen Kaplan, "Başaramazsın deyip gözümü korkutanlar oldu. Sektör çok zor ve özveri istiyordu ama arkasında bir kadın gücü vardı. Ben bunu çalışarak başardım. Kadınların ilgili olduğunu da gördüm. Ben bu işe girdikten sonra çok sayıda kadın bana neler yapması gerektiğini sordu. Sakın başarısız olmaktan yana korkmasınlar. Ben başardım onlar da başarabilirler. Kadının gücü, hiçbir yerde küçümsenemez, yeter ki istesinler" diye seslendi.

CarrefourSA Yatırım, İnşaat ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum ise bayilik sistemi hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Şu an halihazırda yaklaşık 50 tane bayimiz, Türkiye'nin değişik noktalarında bizim markamız altında hizmet veriyor. Bunu yaparken bizim bilgi sistem altyapımız ve 50 bin çeşit ürünü satın alma güç ve hacmimiz ön planda. Tüm bayilerimizin bundan yararlanmasını sağlıyoruz. Daha iyi ve kaliteli hizmeti amaçlıyoruz. 11 bin çalışanımızın yaklaşık yüzde 40'tan fazlası kadın çalışanımız. Bu noktada da çok iddialıyız. Bunu hızla yüzde 50'nin üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Bayilerimiz arasında da bize başvuran girişimcilerin arasında kadınlar olduğunda önceliklerimiz arasında yer alıyorlar. Bayi adaylarımız oluyor. Çünkü hem kadınlarını desteklemek, onların iş yapış modeli bayilerimiz içerisinde fark edilebilir şekilde öne çıkabiliyor. Bugün burada bulunduğumuz Heybeliada bayimizde de bunu çok yakından görüyoruz."

"TÜRKİYE'DEKİ TECRÜBEMİZİ BAYİLERİMİZE AKTARIYORUZ"

Nursen Kaplan'ın başarısı hakkında da konuşan Bulut Batum, "Oldukça başarılı, güler yüzlü ve ada sakinleri tarafından da takdir edilen, sevilen bir isim. Ürün kalitesi ve hizmet anlamında da büyük memnuniyet uyandıran bayimiz. Kendisinde çok memnunuz. Bize Türkiye'nin her ilinden aşağı yukarı bayilik başvuruları geliyor. Ciddi bir talep var. Başvuruları yaparken ben özellikle bölgesinde, semtinde, mahallesinde çalışmak isteyen ve bu konularda yakınlığı olan tüm kadın girişimcilerin bize başvurmasını istiyoruz. Çünkü bu bayilerimizin yüzde 80 ürünün hala destekliyoruz, biz temin ediyoruz. Bizim tüm networkümüzü, altyapımızı kullanıyorlar. Biz yıllar boyu Türkiye'deki tecrübemizi bayilerimize aktarıyoruz. O yüzden bayilerimiz çok kolay bir şekilde ve memnun şekilde bizimle çalışabiliyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

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