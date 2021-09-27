Bakan Koca duyurdu: Mavi il sayısı 11'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'denin koronavirüs risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini belirtti.

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Osmaniye'de de yüzde 75'in üzerinde. Böylece mavi il sayımız 11'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşıda yarışalım!"

'Aşı oranı Düzce'de bugün yüzde 65'in üzerine çıktı'

Düzce'nin de ikinci doz aşılamada yüzde 65'in üzerine çıktığını duyuran Koca, şunları yazdı:

'Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Düzce'de bugün yüzde 65'in üzerine çıktı. Risk rengi artık Sarı olan Düzce'nin bu oranı kısa sürede yüzde 75'in üzerine çıkarmasını bekliyoruz. Hepimizin lehine sonuçlar için, bütün iller, ikinci doz aşıda yarışalım!