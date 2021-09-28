Kantincilerden 'okul gıdası' tepkisi: Logolu ürün yok ki satalım

Öğrencilerin sağlıklı beslenebilmesini için yeni eğitim-öğretim yılında okul kantinlerinde "Okul Gıdası" logolu ürün satışı mecburiyeti başlatıldı. Ancak bu uygulama pratikte başarılı olamadı. Kantinciler ise bu durumdan gıda üreticilerini sorumlu tuttu. Gazetemize konuşan Türkiye Kantinciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Kantinciler Odası Başkan Vekili Osman Böyük "Okul Gıdası logolu ürünler, henüz üretilmiş değil. Çikolata ve bisküvi grubunda üretilmiş hiçbir ürün yok. Şu anda sadece süt grubunda birkaç ürün mevcut... Biz de bu ürünlerin ve sistemin sağlıklı bir hale gelmesini arzu ediyoruz. Ancak ürünü olmayan bir şeyi nasıl satacağız?" dedi.

Öğrencilerin sağlıklı beslenebilmesi amacıyla okul kantinlerinde satılan gıdalara "Okul Gıdası Logosu" zorunluluğu getirildi. Okulların açılmasıyla uygulama başladı ancak pratikte henüz başarılı olunamadı.

"LİSTE GÜNCELLENMELİ"

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından eğitim kurumlarında satışa uygun olan ve olmayan ürünlerin belirlendiğini hatırlatan Böyük "Bilim Kurulunun hazırladığı ürün listesinin güncellenmesi gerekiyor. Bu listedeki ürünler, çocuklarımıza hitap etmiyor. Ayrıca bu ürünlerin satışı, okulun civarındaki bakkalda veya markette serbest. Çocuklar bu ürünleri oradan alabiliyor. Hatta kuryeyle sipariş verip kapının üstünden alabiliyor ama aynı ürün kantinde yasak" değerlendirmesinde bulundu.

"OKUL KARŞISINDA SERBEST"

Kantinlerin, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Kantinciler Odası tarafından sürekli denetlendiğini vurgulayan Osman Böyük "Hiçbir denetim olmayan, sağlıksız şartlarda üretim yapan yüzlerce, binlerce mekan okulun karşısında bulunuyor. Çocuklarımızın buralardan beslenmesi daha mı sağlıklı olur? Obeziteyle mücadele, sadece kantindeki ürünlerin yasaklanmasıyla olmaz. Bu, toplumun tamamını ilgilendiren ve ancak eğitimle olabilecek bir konu" diye konuştu. Böyük, uygulamanın bir yıl daha ertelenmesi için Bakanlıklar ile görüş birliğine varıldığını sözlerine ekledi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş