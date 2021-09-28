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3.5 milyon kişinin geçimine katkı

E-ticaret platformu Hepsiburada'nın İş Geliştirme Grup Başkanı Mutlu Erturan, tedarikçileriyle beraber 1.6 milyonu doğrudan olmak üzere 3.5 milyon kişinin geçimine katkı sağladıklarını belirtti. Erturan, "E-ticaret sektörü pandemide % 66 büyüdü" dedi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 28 Eylül 2021 07:20
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3.5 milyon kişinin geçimine katkı

Nasdaq'ta halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın İş Geliştirme Grup Başkanı Mutlu Erturan, tedarikçileriyle beraber büyük bir ekosistemleri olduğunu belirterek, "1.6 milyonu doğrudan 3.5 milyon kişinin geçimine katkı sağlıyoruz" dedi. 32 kategoride, 44 milyonu aşkın ürün çeşidiyle aylık 250 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yapan platformun teknolojiye ciddi yatırım yaptığını söyleyen Erturan, 'Super App' yazılımı için çalıştıklarını anlattı.

Pandemi sonrası e-ticaretteki gelişmeden nasıl etkilendiniz?

Global e-ticaret sektörünün perakende içindeki payı, pandemi döneminde yüzde 26.9 artışla, yüzde 15 bandını aştı. Türkiye'de ise e-ticaret sektörü 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 66 büyüyerek 226 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Girişimcilik ve inovasyonu DNA'sında taşıyan bir teknoloji gücü olarak değişime çok hızlı şekilde uyum sağladık. Teknolojinin yıkıcı değil yapıcı gücünü odağımıza aldık. Müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini her şeyin önünde tuttuk. Türkiye'nin dört bir yanında açtığımız operasyon merkezleriyle, her yere 24 saat içinde teslimatı mümkün kıldık. Müşterilerimizin market, yemek ve günlük ihtiyaçlarını dakikalar içinde kapılarına ulaştırdığımız Hepsiexpress'in ürün çeşitliliği ve kapsamını genişlettik.

Lojistik şirketimiz Hepsijet'e yatırımları artırarak dağıtım ağımızı genişlettik. Türkiye'de bir ilk olan Randevulu Kolay İade ile müşterilerimize evlerinin konforunda iade hizmeti sunarak pratik ve güvenli bir alışveriş deneyimi yaşamalarını hedefledik.

Deloitte ile pandeminin 1. yıldönümünde Türkiye'de e-ticaret ekosistemine ışık tutan bağımsız araştırmamızın sonucunda gördük ki, ekosistemimizdeki işletmelerle, 1.6 milyonu doğrudan olmak üzere toplam 3.5 milyon kişinin geçimine katkı sağlıyoruz. Her 3 işletmeden 1'ini e-ticaretle tanıştıran, her 5 müşterimizden 4'ünün en sık tercih ettiği alışveriş platformuyuz.

Operasyon merkezleri hangi illerde var?

İstanbul dışında Ankara, İzmir, Adana, Erzincan ve Diyarbakır'da. 24 saatte ürünü teslim edebiliyoruz.

Bu süreç rakamlara nasıl yansıdı?

İşletme sayımız pandemi döneminde ikiye katlandı. Son 1 yılda platforma dahil olan her 3 işletmeden biri e-ticaret ile Hepsiburada sayesinde ilk kez tanıştı. Yine 10 işletmeden 7'sinin satışları yüzde 40 arttı. Pazaryeri'ne üye şirketlerin satışlarının Hepsiburada platformundan gerçekleşen toplam satışların yüzde 69'una erişti.

Pazaryerinde satış yapan şirketlerin sayısı 2021'in 2. çeyreğinin sonunda geçen yıla oranla 2'ye katlandı.

2021 ikinci çeyreğinde 13.1 milyon siparişle tüm zamanların 3 aylık sipariş rekoru kırıldı.

23 BİN KADINA YER AÇTI

Girişimcilere ne tür destekler sağlıyorsunuz? Kurucumuz Hanzade Doğan'ın vizyonuyla, kadınların ekonomiye katılımlarını desteklemek için hayata geçirdiğimiz ve girişimci kadınlara indirimli komisyon oranlarından faydalanma, reklam ve pazarlama desteği, eğitim ve indirimli kargo imkanı gibi destekler sunan Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programımız kapsamında, bugüne kadar 23 bin girişimci kadın ve 50 kadın kooperatifine destek olduk. Bu sayede iş ortaklarımız arasındaki kadınların oranı yüzde 6'dan 25'e yükseldi. Kadınlar için ayrı bir telefon hattımız var. Ekosistemimizde yer alan girişimci kadınlar pandemi dönemindeki siparişlerinde yüzde 65'lik bir büyüme kaydettiler. Bugüne kadar programımızdan faydalanan kadınların yüzde 95'i satış başarısı gösterdi ve işlerini 98 kat büyüttüler. TOBB ile HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı'nı başlattık. Bu programla hem yerel üreticileri desteklenecek hem de bulunduğu bölge sınırlarında kalmış yüzlerce nitelikli yöresel ve coğrafi işaretli ürün Türkiye'nin dört bir köşesindeki tüketicilere ulaştırılacak. Hedef, ilk etapta Türkiye'nin 81 ili ve 971 ilçesinin tamamında en az 1 yerel üreticiyi programa dahil etmek.

YAPAY ZEKAYLA LOJİSTİK

KAPAT [X]

Kendinizi bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyorsunuz. Hepsiburada'da işlerinizi iyileştirmek için teknolojiden nasıl faydalanıyorsunuz?

Kendimizi teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz, yatırımlarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Kısa süre önce dünya teknoloji borsası Nasdaq'ta işlem gören ilk Türk şirketi olarak başarılarımızda çıtayı markamız ve ülkemiz için bir adım daha ileri taşıdık. Depo içinde robotlar, envanter ve lojistik yönetimi için yapay zeka uygulamaları kullanıyoruz.

ANADOLU'DAKİ İŞLETMELERİ DÜNYAYA AÇACAK

Hepsiglobal ile dünyaya açıldınız. Hedefiniz nedir burada?

Hem müşterilerimizin yurtdışından ürün alabilmeleri hem de Türk girişimcilerin ürettiklerini dış dünyaya satmalarını sağlayacağız.

SUPER APP YAZILIMI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Super App ile ilgili çalışmanız var mı?

İhtiyacınız olan ürünleri bulabileceğiniz, sudan uçak biletine kadar her şeyi satın alabileceğiniz, yurtdışından da ürün siparişi verebileceğiniz yazılımlara Super App deniliyor. Biz de Hepsiburada olarak bu alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

Dilek Güngör

#hepsiburada# geçimine katkı#

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